MLB》不畏懼6度低溫！今永昇太首秀飆9K 指叉球揮空率高達8成

小熊日籍投手今永昇太。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕休賽季以4年5300萬美元加盟小熊的日籍投手今永昇太,今天在大聯盟初登板先發面對洛磯,他交出6局無失分好投,飆出9次三振,前5.2局沒有讓對手敲安,幫助小熊以5比0完封洛磯,今永昇太收下大聯盟生涯首勝。小熊隊教頭康索(Craig Counsell)讚賞,今永昇太此戰投出很多顆好球。

今永昇太此戰在自家主場瑞格利球場(wrigley field)登板,根據官方資料顯示,現場溫度只有華氏43度(約攝氏6.1度),在芝加哥特有的強烈冷風的狀況下,身穿短袖的今永昇太卻不受影響。

請繼續往下閱讀...

今永昇太主投6局用92球有65顆好球,只被敲2安,送出9次三振,收下大聯盟生涯首勝。今永昇太此戰丟了56顆速球、24顆指叉球、10顆橫掃球、2顆曲球。其中15顆指叉球就讓對手揮空12次,揮空率高達80%。

康索賽後大讚今永昇太的表現,「他今天做得很好,這是他一直以來最得很好的事情,丟出大量的好球。在今天的情況下,從投手角度來看,保送是你能做最糟糕的事情之一。」

小熊隊外野手哈普(Ian Happ)也讚賞今永昇太,「那是非常棒的初登板,我很高興他在我們這支球隊。」;小熊三壘手莫里爾(Christopher Morel)也說,「我很開心他是隊友,我不想面對他。」

今永昇太成為自1901年以來,大聯盟史上第二位在生涯初登板時,繳出至少6局0失分、9次三振以上的表現,且沒有出現任何一次保送。

Today, Shota Imanaga became the second pitcher in @MLB history (since at least 1901) to toss at least 6.0 scoreless innings, with no walks and nine-plus strikeouts in their major league debut. pic.twitter.com/H8Tmi2kjO2