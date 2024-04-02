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MLB》不畏懼6度低溫！今永昇太首秀飆9K 指叉球揮空率高達8成

2024/04/02 14:44

小熊日籍投手今永昇太。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以4年5300萬美元加盟小熊的日籍投手今永昇太，今天在大聯盟初登板先發面對洛磯，他交出6局無失分好投，飆出9次三振，前5.2局沒有讓對手敲安，幫助小熊以5比0完封洛磯，今永昇太收下大聯盟生涯首勝。小熊隊教頭康索（Craig Counsell）讚賞，今永昇太此戰投出很多顆好球。

今永昇太此戰在自家主場瑞格利球場（wrigley field）登板，根據官方資料顯示，現場溫度只有華氏43度（約攝氏6.1度），在芝加哥特有的強烈冷風的狀況下，身穿短袖的今永昇太卻不受影響。

今永昇太主投6局用92球有65顆好球，只被敲2安，送出9次三振，收下大聯盟生涯首勝。今永昇太此戰丟了56顆速球、24顆指叉球、10顆橫掃球、2顆曲球。其中15顆指叉球就讓對手揮空12次，揮空率高達80％。

康索賽後大讚今永昇太的表現，「他今天做得很好，這是他一直以來最得很好的事情，丟出大量的好球。在今天的情況下，從投手角度來看，保送是你能做最糟糕的事情之一。」

小熊隊外野手哈普（Ian Happ）也讚賞今永昇太，「那是非常棒的初登板，我很高興他在我們這支球隊。」；小熊三壘手莫里爾（Christopher Morel）也說，「我很開心他是隊友，我不想面對他。」

今永昇太成為自1901年以來，大聯盟史上第二位在生涯初登板時，繳出至少6局0失分、9次三振以上的表現，且沒有出現任何一次保送。

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