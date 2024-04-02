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籃球》拚組最強「台灣隊」 跨聯盟9人小組名單出爐

2024/04/02 16:10

籃球協會今天籌組跨聯盟9人小組。（籃協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕經教育部體育署建議，籃球協會今天籌組跨聯盟9人小組，由男籃選訓委員會召集人李清棋、籃球協會副秘書長張承中、賈凡（代表籃協及SBL）、PLG執行長鄭偉柏、策略總監王博麟、賽務長陽和平（以上代表PLG）、T1會長錢薇娟、秘書長王志群、賽務長謝志成（以上代表T1）定期針對台灣男籃的選訓、賽事規劃開會討論。

籃協已召開強化男籃組訓跨聯盟會議，由副理事長李忠恕召集，副秘書長張承中為聯絡人，並邀請男籃選訓委員會召集人暨跨聯盟9人小組召集人李清棋教練與會，三聯盟及各隊皆派代表參加。

第一次會議針對「男籃比賽及集訓規劃」、「選訓機制」、「強化合宿計畫」、「男籃保險進度說明」、「歸化球員進度」等議題充分討論，各與會代表亦表達寶貴意見，提出建言，並表示全力支持助配合協助國家隊組、訓、賽制度規劃及執行，以前進2027年世界盃為目標。

台灣組、訓、賽業務，選訓委員會遵循選訓機制，尊重跨聯盟9人小組之意見，將共同協助是項業務；而跨聯盟9人小組，將定期召開會議廣納各界意見充分討論，回報各聯盟及球隊知悉，並歡迎各聯盟及球隊相關人員，一起參與跨聯盟會議討論，共同打造更完善的國家隊組訓賽架構。

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