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排球》旅日張育陞生涯首次打UVL 率領彰化師大男排拚冠

2024/04/02 17:00

彰化師大張育陞。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕旅日好手張育陞結束日本V1聯賽賽季後，上週返台加入彰化師範大學練球，今他出席112學年度UVL大專排球聯賽6強決賽賽前記者會，盼能率隊衝擊隊史在公開男一級的首座冠軍。

擁有出色得分爆發力的張育陞，在2019年踏上旅日征途，上季率領日本Voreas北海道隊從V2升上日本V1聯賽，現在已是台灣男排征戰國際賽不可或缺的主力球員。

儘管日本聯賽例行賽已在上月結束，張育陞沒有讓自己停下腳步，而是決定為彰化師大征戰，他表示，過去旅日時因賽季時間衝突都沒打，希望能為球隊助一臂之力，目前已大四的他也是他第一次打大專聯賽，他說：「這是第一次，也會是最後一次吧！」

張育陞上週已加入球隊訓練，主要是熟悉跟隊友的戰術搭配，他認為隊友都很優秀，即使面對別隊有外籍生，他相信彰師大具備和對手抗衡的能力。

彰師大在106學年度開始都是6強決賽固定班底，上屆拿下第3名，最佳成績為109學年度第2名。

中原大學要挑戰3連霸，本季有奪冠班底李尼希米、旅外的曾祥銘，還多了身高207公分的外籍生艾力助陣，增添奪冠本錢。

112學年度UVL大專排球聯賽6強決賽明在天母體育館點燃戰火，彰化師大對上台灣體大，陽明交大出戰國北教大，贏球的兩隊才能晉級4強，跟中原、台師大爭取決賽門票。

彰化師大張育陞。（記者吳孟儒攝）

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