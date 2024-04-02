中職》Wing Stars前進美職！ 唯一台灣日代表 團員一粒直呼：超級期待

Wing Stars唯一代表台灣 踏上美國職棒大聯盟水手隊台灣日。（桂田文創提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼集團Wing Stars啦啦隊今（2）日迎來了一個令人振奮的消息！眾所矚目的美國職棒大聯盟各隊台灣日將登場。今天確定由成軍不到一年的Wing Stars啦啦隊，在四月底受邀踏上美國職棒大聯盟西雅圖水手隊台灣日舞台！獲得此殊榮至美國交流，更是繼韓國移訓首秀後的海外第二站。

美國職棒大聯盟當中球隊舉辦台灣日已行之多年，由美國Rocks Baseball 和西雅圖台灣青啇會共同主辦的西雅圖水手隊台灣日今年再次舉行，甫成軍的Wing Stars啦啦隊榮幸受邀參與這特別的日子，更讓人期待的是，將安排其中一位團員作為開球嘉賓！成為台灣的「親善大使」，讓國際觀眾看見台灣獨特的應援文化。

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這次的交流活動由隊長螢螢領頭，帶領近期在網路上引發新炫風的一粒、林浠、昆昆、瑈瑈、妡0及恬魚出席，預計將在美國時間4月26日水手隊主場帶來表演，讓台灣日更加精采，透過棒球連結台灣與世界！

成員一粒難掩興奮之情，「很開心能夠受邀前往西雅圖水手隊，這也是我生平第一次去美國，沒想到第一次去就要踏上大聯盟舞台！感謝公司和水手隊給我們這次機會，超級期待！一定會讓大家耳目一新，帶大家認識台灣，美國我們來啦！」同時也期待Wing Stars未來在國際舞台上有更多亮點！

為了即將展開的美國交流，女孩們正積極投入減重，希望身材更加纖細，讓整體畫面更加出色。同時，她們也如火如荼的重新編排舞蹈，力求呈現最好的一面。

Wing Stars唯一代表台灣 踏上美國職棒大聯盟水手隊台灣日。（桂田文創提供）

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