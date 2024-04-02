籃球》全國小學錦標賽 高雄連2年奪6年級男乙組冠軍

高雄連2年抱回全國小學籃球賽冠軍，龍華國小男籃過關斬將奪乙組冠軍。（高市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2024年全國小學籃球錦標賽登場，高雄龍華國小籃球隊從全國6年級籃球近百隊中脫穎而出，連續擊敗新北市忠義國小、台北市民生國小等強隊，勇奪六年級男生乙組總冠軍，也是繼去年高雄市陽明國小奪冠之後，龍華國小今年不辱使命，成功再將總冠軍獎盃捧回高雄。

全國小學籃球錦標賽於3月23日至4月3日板橋體育館舉行，其中乙組六年級組賽事有全國多達95所學校參賽，參賽隊伍數最多，主辦單位中華民國國民小學體育總會特別分成ABC三大組，由各分組冠軍進行循環賽，再以最強隊伍對戰決定總冠軍獎盃。

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龍華國小6年級男籃隊於此役展現奪冠決心，以猛烈攻勢與防守，先以39：27打走台中市建功國小，取得A組冠軍，一路再遇上強勁隊手，最後於3月29日打入冠軍戰，當天又以39：19擊退新北市忠義國小，接著再以37：21打敗台北市民生國小獲勝。

此戰凸顯龍華國小球員優秀表現，在最後兩場比賽，均以大比分擊敗對手締造佳績，在板橋體育館接受冠軍彩帶洗禮，其中隊長黃威瑜、副隊長張宥嘉、蔡淏雄、田至勛更獲選為本年度明星球員。

校長張瑞宜說，龍華國小籃球隊是校內優秀的運動團隊，也是師生的驕傲，日前才獲得籃球聯賽高雄市選拔賽冠軍，此次再奪全國乙組總冠軍，實在不簡單，應歸功於師生們的努力、老師的耐心指導，以及家長的全力支持。

籃球隊也配合學校國際教育校本課程以球會友，2019年出訪泰國、2023年前往日本、今年六月也預計將造訪馬來西亞以球會友，讓球員磨練球技，同時開闊國際視野，培養世界觀。

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