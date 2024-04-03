中職》當年一起喊「我們要巨蛋」 統一獅「標哥」對台灣第1蛋感觸很深

何信標。（資料照，何信標提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕看著大巨蛋帶起的中職票房熱潮，統一獅球團課經理何信標感觸很深，因為33年前他就在台北球場跟著球迷一起向時任行政院長的郝柏村高喊「我們要巨蛋」，「我相信巨蛋元年會帶起台灣棒球下一個榮景，今年的巨蛋效應一定會很好，是台灣棒球另一個黃金10年的開始。」

「標哥」何信標從職棒元年就在球場看台上揮旗吶喊，但那時他負責統一企業新竹營業所的販賣機業務，在職棒3年下半季正式加入棒球隊之前，他都是屬於支援啦啦隊的性質。「職棒2年統一獅打總冠軍賽，我就去台北球場支援，當時球迷在雨中向郝伯伯高喊『我們要巨蛋』，我當然有一起喊啦！」

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一路走來標哥見證台灣職棒的起起落落，至今也難忘過去啦啦隊時常在雨中搬器材的落湯雞模樣，看到這顆蛋孵了這麼久終於出來，他自然感觸良多，「這是台灣的第一顆蛋，我們當然要感到很驕傲。」

他也細數過去隨獅隊和台灣隊去過日本四個巨蛋，從最早獅隊在1995年到福岡巨蛋和大榮鷹交流賽，1997年組團去中日龍的名古屋巨蛋見證郭源治引退，而後亞洲職棒大賽到東京巨蛋比賽，2003年則到札幌巨蛋為亞錦賽台灣隊加油，「但那總是別人的，我自己也很期待踏進台北大巨蛋的那一刻。」

獅隊是今年6隊中最晚進入大巨蛋比賽的球隊，要到6月15日才有客場比賽，在大巨蛋當主場則要等到7月初。看到大巨蛋的票房強強滾，標哥認為從獅隊春訓以台南亞太棒球村為基地，已為這波熱潮「鋪哏」，「我認為這兩者有相輔相成的效應，畢竟講了那麼多年的硬體設施提升，如今有了這兩大設施，都會讓很少接觸棒球的人會想去朝聖。」

標哥對於「巨蛋效應」很有信心，「我認為這個熱潮會持續一整季，像是後面還有球員會在巨蛋辦引退賽，或是季後賽也可能會在那裡辦。」對於巨蛋創造出滿滿話題，他認為是非常值得開心的事，更期待可望明年啟用的亞太棒球村成棒主球場也能合力把這股效應擴大。

只是標哥也認為，有了一顆蛋後，不需要一窩蜂地蓋巨蛋，「畢竟要撐起一顆蛋需要有一定的人口規模和經濟基礎，由象徵性的城市當代表，像是南北各一顆蛋就夠了。棒球畢竟還是屬於戶外的運動。」

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