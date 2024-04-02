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排球》210公分的艾力想當男排歸化球員 大讚台灣人很善良

2024/04/02 20:57

中原大學外籍生艾力（左一）。（記者吳孟儒攝

〔記者吳孟儒／台北報導〕中原大學本季要挑戰在UVL大專排球聯賽的公開男一級三連霸，來自剛果共和國的外籍生艾力要助隊一臂之力，此外，他也有意披上台灣隊戰袍，在國際賽爭取佳績。

身高210公分的艾力，母親是籃球選手，但他並沒有跟上媽媽的腳步，他笑說，因為在剛果打籃球的男生會被視為壞孩子，所以就改從事別的運動，進而開始打排球。

艾力是在一次邀請賽中跟中原男排結緣，因此本季他也隨隊征戰UVL，他表示，自己過去去過很多國家，但台灣人真的很棒，對他很友善，不會有種族歧視，「比起台灣食物，我更喜歡台灣的人，因為很善良。」

也因為很喜歡台灣，艾力也想過幫台灣男排打國際賽，透過教練問過歸化事宜，而中原教練陳克舟也說，知道艾力很有意願，也已詢問過中華排球協會。

中原男排本季維持奪冠主力班底，包括拿下MVP的曾祥銘、李尼希米，如今又加入高人一等的艾力，在攻防戰力都有提升，也增添問鼎三連霸的本錢。

大專排球聯賽6強決賽將於明天起一連三天在天母體育館開打，中原已先挺進4強，坐等明天比賽結束，才會知道對手是誰。

中原大學外籍生艾力（左一）。（記者吳孟儒攝

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