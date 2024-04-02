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體育 籃球 PLG

PLG》新竹攻城獅狂轟19顆三分球打爆富邦勇士 穩居第4位置

2024/04/02 21:04

高國豪飆進3分球。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕新竹攻城獅狄帝、克拉、高國豪、朱雲豪今天在客場聯手狂轟90分，搭配團隊飆進本季新高的19顆三分球，最終新竹攻城獅以120：101打爆富邦勇士，守住聯盟第4名的席次。

勇士第一節靠泰勒13分、賴廷恩10分，保有31：28領先，但攻城獅第二節狂轟38分，他們不是只靠單一球員發威，而是全隊手感都很火燙，團隊半場砍進9顆三分球，其中朱雲豪貢獻3顆，狄帝上半場也有15分、7籃板，朱雲豪、蕭順議、克拉都拿11分，獅隊挾著第二節猛攻，半場以66：53領先勇士。

攻城獅下半場持續守住領先位置，漂亮在客場打下勝利，其實攻城獅本季進攻表現平平，但今天用三分球射得地主勇士暈頭轉向，單場120分、19顆三分球都是本季新高，克拉進帳30分、15籃板，狄帝22分、13籃板，高國豪20分、6助攻，朱雲豪4顆三分球，貢獻18分。

攻城獅戰績13勝13敗居第4，且這一勝更讓勇士變成12勝16敗，攻城獅領先勇士變成2場勝差，守住聯盟第4位置。勇士表現最佳是強森24分，泰勒23分、賴廷恩15分，簡廷兆15分，周桂羽10分，但他們完全守不住攻城獅的三分球攻勢，成為輸球主因。

克拉上籃得分。（記者林正堃攝）

狄帝拋投得分。（記者林正堃攝）

泰勒。（記者林正堃攝）

朱雲豪。（記者林正堃攝）

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