拉丁編排舞世錦賽 台灣隊公開賽技壓世青冠亞軍隊伍摘金

我國中華台北代表隊參加「拉丁編排舞世界錦標賽」，代表隊成人組奪下銀、公開賽是選手劉靜技壓世青冠亞軍隊伍摘金。（記者姚介修攝）

代表隊選手也各自參加個人項目的公開賽，其中雙人舞國手劉靜出賽11個回合共55首曲子，最後在女子單人舞的成人拉丁舞、青年拉丁舞、成人標準舞、青年標準舞項目全部拿下四面金牌。（記者姚介修攝）

​〔記者姚介修/桃園機場報導〕拉丁編排舞世錦標賽中華台北成人組鍍銀、公開賽技壓世青冠亞軍隊伍摘金，中華舞總會長劉渼麗指出，這次中華台北是唯一的亞洲參賽國，成為亞洲的第一支拉丁編排舞隊伍，這也讓世界總會不得不重視，特別安排我國選手擔任本次世錦賽的宣誓代表，最後中華臺北眾望所歸奪得銀牌，選手們載譽歸國。

​WDSF世界運動舞蹈總會上週五（3/29）於西班牙坎布里斯爾斯舉行第一屆拉丁編排舞世界錦標賽，西班牙與我國有7個小時的時差，賽事持續到當地時間的晚間11點半，我國選手挺著時差的疲勞進行全天賽事一路自初賽過關斬將進入決賽，在決賽仍有高水準的演出，拿下總分28.688的佳績，奪得銀牌，金牌則由地主國西班牙隊伍Naron Kids拿下，銅牌是由德國隊 TSA im Osnabruker SC 1849 e.V.獲得。

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​​本次世錦賽分為大團體（13～24人）及小團體（4～12人）賽，其中再依年齡分級為成人、青年（世青）、青少年（世少）三組，我國代表隊選手共10位，分別為周承蔚、康歆妮、李懷德、周芷嫻、劉靜、陳依爭、邱翊婷、陳亭羽、陳育嫻、楊若彤，但這次代表中華臺參加小團體賽的最高級別成人組並奪下銀牌，這個組別也是本次世錦賽競爭最激列的組別，共有來自9個國家的17支隊伍參賽。

​中華舞總會長劉渼麗指出，拉丁編排舞自歐洲開始發起並盛行，過去幾年在歐洲都有舉辦這個項目的國際賽，世界運動舞蹈總會也預告了這將是未來重點推展的項目，這次中華台北是唯一的亞洲參賽國，成為亞洲的第一支拉丁編排舞隊伍，這也讓世界總會不得不重視，特別安排我國選手擔任本次世錦賽的宣誓代表，最後中華臺北眾望所歸奪得銀牌，繼去年本會在單人舞世錦賽奪得2面銅牌，打破創會以來首次在世錦賽奪牌的紀錄，這次再度刷新紀錄奪銀。

​劉渼麗表示，她感謝選手和教練願意自費訓練並參加這次的世錦賽，這樣一個團體賽隊伍從訓練到參賽，需要花費數百萬元，這樣的金額都已經接近政府給我們協會的年度總補助額，所以我們只能從現有的單人舞/雙人舞績優選手中找出願意自費參賽的選手來組隊，這些願意投入付出的好手就是我們的一時之選，為了運動舞蹈可以更邁向國際，為國爭光，未來希望可以更努力向政府爭取資源。

​本次代表隊的領隊，同時也是中華舞總的秘書長彭彥鳴指出，這次的比賽可說是一個不可能的任務，這次取得參賽資訊非常晚，世界總會2月5日於官網公告後，我們才知道有這項賽事，事後向主辦國確認才發現他們遺漏寄發通知給本會，最後我們從組隊完成開始訓練到參賽，僅有一個月的時間，這個時間緊逼到比賽的舞衣都是上飛機前才拿到，在選手與教練團及協力廠商上下一心努力不懈之下，才能終於完成這項任務，當他們成功站上場時，真的感動到不禁眼眶濕潤。

​世錦賽當日，代表隊選手也各自參加個人項目的公開賽，其中雙人舞國手劉靜出賽11個回合共55首曲子，最後在女子單人舞的成人拉丁舞、青年拉丁舞、成人標準舞、青年標準舞項目全部拿下四面金牌，現場擄獲了不少來自各個國家的支持者，單人標準舞國手陳依爭拿下成人標準舞、青年標準舞銅牌，選手陳亭羽不慎在個人比賽中扭傷腳踝，經過與領隊教練團討論後，為顧全世錦賽，決定放棄兩場拉丁舞的準決賽及尚未開始的標準舞賽事，陳亭羽當天在醫護人員阻止之下，仍忍痛出賽世錦賽，一路從綵排、初賽、準決賽跳到決賽，由此可見我國選手為了爭取國家榮耀及堅持團隊合作的超凡毅力。

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