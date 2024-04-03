網球》中止北美3連敗 詹皓晴換搭檔後查爾斯頓女雙開胡

詹皓晴（左起）與庫德梅托娃聯手開胡。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕查爾斯頓女網賽雙打首輪，兩位台將勝負兩樣情，詹皓晴換搭檔後終於開胡，中止北美職業賽3連敗；至於吳芳嫺出師不利，未能晉級8強。

職業網壇進入紅土賽季，這項WTA500等級的綠土賽事，本週在美國南卡羅萊納州進行。詹皓晴與墨西哥老戰友歐兒摩絲（Giuliana Olmos）分道揚鑣，本站改與俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova） 首度組軍，雙打第一輪面對俄國組合亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）／斯基可娃（Yana Sizikova），「台俄聯軍」開賽積極搶攻，第4局率先破發順勢先馳得盤；次盤小詹人馬歷經互破小亂流，關鍵第7局再度突破，並力保領先不失，終以6：3、6：4挺進8強。詹皓晴贏得睽違逾一個多月的勝利，也一掃2月底聖地牙哥次輪止步，以及3月「陽光雙賽」印地安泉、邁阿密都未贏球的3連敗陰霾。

請繼續往下閱讀...

至於吳芳嫺／挪威艾克莉（Ulrikke Eikeri）初登場陷入苦戰，3：6、2：6不敵美國地主克魯格 （Ashlyn Krueger）／ 史蒂芬絲（Sloane Stephens），吳芳嫺也提前結束近來北美賽程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法