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網球》義大利新星辛納坐二望一 紅土賽季球王寶座競爭白熱化

2024/04/03 07:07

辛納。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納 （Jannik Sinner）首度贏得北美硬地的邁阿密網球大師賽後，最新ATP世界男單排名首度來到第二，榮膺義大利史上第一人，隨著紅土賽季展開，這位22歲超級新星即將衝擊塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic），展開球王寶座爭奪戰。

開季22勝1負的辛納來勢洶洶，本週以8710分，一舉超越西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的8645分，上升至職業生涯新高的No.2 ，仍落後9725分的球王喬科維奇多達1015分。

只不過，法國公開賽衛冕者喬帥在接下來紅土賽季的保分壓力相當沉重，將有多達2315分得捍衛，反觀辛納僅為585分，因此接下來ATP千分等級的蒙地卡羅、馬德里、羅馬這三大紅土大師賽，老少雙雄的競爭勢必白熱化，甚至搶奪球王頭銜的關鍵時刻，很可能就出現在重頭戲的巴黎法網舞台。

當然，也不能忘了落居第3的艾卡拉茲，這位20歲的年輕前球王目前僅落後辛納 65 分，但去年在祖國囊括ATP500等級巴塞隆納和馬德里大師賽雙料冠軍，今年紅土賽場將有2265分得想辦法保住，這讓他相對處於較不利的競爭位置。

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