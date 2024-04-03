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網球》本週日超越費爸！喬科維奇即將成為史上最老世界球王

2024/04/03 07:09

喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然開季戰績欠佳，8勝3負意外一冠難求，喬科維奇（Novak Djokovic）仍繼續打破網壇紀錄，本週日塞爾維亞傳奇球星即將超越已經退役的瑞士名將費德爾（Roger Federer ），榮膺網壇史上最年長的世界球王。

喬科維奇自2011年7月4日首登ATP男單排名第一，迄今累積多達419週，締造史上最漫長的統治期，而到了4月7日當天，他還將以36歲又321天的年紀，把費爸所保持的「最老球王」頭銜送入歷史，個人豐功偉業再添一筆。事實上，喬科維奇君臨天下的在位週數，不但大幅領先310 週屈居第二的費爸，甚至在2023年2月，還把女網巨星葛拉芙（Stefanie Graf）的377 週球后紀錄給比下去，目前喬帥更不斷提升這道空前障礙，使得後起之秀想挑戰的難度極高。

相較「三巨頭」中的費爸與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），都在22歲時就坐上龍頭寶座，喬科維奇慢了兩年才首度登頂，不過後勁十足的他，巔峰時期續航力經得起時間考驗，自2017年5月22日滿30 歲以來，照樣又贏得31個職業巡迴賽冠軍，包括他24 座大滿貫當中的一半，接下來紅土賽季「最老球王」能否揮別低潮東山再起？備受各界矚目。

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