MLB》前中職洋投重返大聯盟！ 費城人連2年飄「猿」味

前樂天桃猿洋投必贏多重返大聯盟。（資料照，記者廖耀東攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊在今天與紅人賽前將後援投手布洛格頓（Connor Brogdon）給DFA，並把前中職樂天桃猿的洋投必贏多（Ricardo Pinto）從3A拉上來支援牛棚。

布洛格頓在今年3場出賽表現不佳，上場比賽對紅人他只投0.2局就送出3次保送，被打1支安打就是史提爾（Spencer Steer）的一發滿貫全壘打，本季3場出賽只投2局，被打3支安打就有2轟，失掉7分有6分是自責分，防禦率高達27.00。

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在部洛格頓大爆炸後，由於他已經沒有小聯盟下放權，費城人便只能將他給DFA，接下來等待讓渡期結束，若沒有交易或其他球隊承接合約的情況發生，球隊便能將部落格頓下放至小聯盟，抑或是他能夠跳脫合約成為自由球員。

費城人DFA布洛格頓後，將今年以小聯盟約簽下的加勒比海大賽MVP必贏多從3A給拉上來，必贏多在今年春訓為費城人出賽4場，拿下1勝0敗，防禦率3.18，費城人連續2年都有效力過樂天桃猿的洋將加盟，去年狂威（Dylan Covey）在費城人出賽28場，主投39局，防禦率3.69，今年他依舊效力於費城人，目前在15天傷病名單當中。

狂威去年在費城人有28場出賽。（資料照）

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