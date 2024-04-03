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MLB》榮格被球砸傷估缺陣六週 遊騎兵拉上25歲的內野大物

2024/04/03 07:53

遊騎兵隊三壘手榮格（左）受傷。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵隊三壘手榮格（Josh Jung）昨天敲出三分砲，但第9局卻被球砸傷，經檢查為右手腕骨裂，被放進10天傷兵名單，遊騎兵總管楊恩（Chris Young）今天表示，榮格將缺席約六週的時間，並從3A拉上內野大物佛斯邱（Justin Foscue）。

遊騎兵昨天以9比3擊敗光芒，榮格包含一發三分砲在內，全場3安進帳4打點，但他在第9局面對光芒投手梅頓（Phil Maton），他揮棒時被球打中手部，當下表情痛苦，但因出棒過半被判定好球。遊騎兵當下讓榮格退場接下治療，並換史密斯（Josh Smith）代打，史密斯最後選到保送。

「他（榮格）昨晚很沮喪，這是可以理解的，他也很痛。」楊恩說，「他很努力，狀態很好，雖然小腿受過傷，但他很努力在開幕戰前復出。」

現年26歲的榮格今年因小腿受傷，曾缺席球隊春訓。榮格上季交出23轟、打擊率2成66，整體攻擊指數（OPS）0.781的成績。

遊騎兵大物佛斯邱。（資料照，法新社）

佛斯邱是在2020年選秀會首輪第14順位被遊騎兵選中，目前是遊騎兵農場第5號的大物，佛斯邱能擔任一壘、二壘、以及三壘的守備，如今有望迎接生涯首次大聯盟出賽。

佛斯邱上季在3A出賽122場，交出18轟、84分打點，打擊率2成66的成績，整體攻擊指數為0.862。佛斯邱本季在3A出賽3場，共13打數敲3安、進帳2分打點。

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