MLB》賽前0安的哈波3響砲灌6打點！ 前桃猿洋投重返大聯盟救援成功

哈波單場三響砲。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日賽前一安難求的費城人明星重砲哈波（Bryce Harper）本場對紅人的比賽火力大放送，單場三響砲轟下6分打點，幫助費城人以9：4擊敗紅人。

哈波開季表現不佳，前11打數沒有安打，不過今天首打席面對紅人先發亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）的本季首安，就是一發飛行距離420英呎，擊球初速107.7英哩的暴力轟，第二打席他再度開轟，敲出一發距離367英呎，擊球初速103.2英哩的全壘打，幫助球隊取得2：1領先。

請繼續往下閱讀...

第三打席哈波同樣打得強勁，他敲出擊球初速99.9英哩的飛球，不過被中外野手班森（Will Benson）美技接殺，第四打席哈波再度開轟，他面對後援左投蘇特（Brent Suter）偏低伸卡球，以108.3英哩擊球初速敲出一發422英呎的滿貫全壘打，完成單場三響砲。

HARPER HAT-TRICK CAPPED OFF WITH A GRAND SLAM#RingTheBell pic.twitter.com/jjUSIWvTEZ — Philadelphia Phillies （@Phillies） April 3, 2024

費城人先發特恩布爾（Spencer Turnbull）今天主投5局飆7K，失掉1分非責失分，前桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）今天被叫上大聯盟支援牛棚，他在6局登板，自2019年後再度重返大聯盟，今天他順利吃掉剩餘局數，主投4局被打5支安打失掉3分有2分責失分，送出4K，收下生涯第一次的救援成功。

必贏多重返大聯盟收穫生涯首次救援成功。（今日美國）

哈波今天4打數3安打打進6分打點，成為自2008年5月16日沃斯（Jayson Werth）以來第一位在費城人主場敲出3響砲的地主球員，同時也是自2021年7月8日的米勒（Brad Miller）後第一位敲出3響砲的費城人球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法