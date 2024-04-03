MLB》領75億大約的倫登開季19支0！ 天使揮別開季慘敗收3連勝

倫登。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天靠安德森（Tyler Anderson）先發7局無失分，加上希克斯（Aaron Hicks）擊出本季首轟、單場進帳2分打點，幫助天使隊在客場以3比1擊敗馬林魚。經歷開季兩場慘敗後，天使隊近期收下3連勝，但天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）開季19支0，本季首安尚未開張。

希克斯成為天使隊打線全場最亮眼的選手，第4局他擊出右外野陽春砲，本季首安就是一發全壘打。希克斯在第6局貢獻適時安打攻回1分，接著沃德（Taylor Ward）也敲適時安再拿1分。馬林魚打線直到第9局才靠德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）敲陽春砲突破鴨蛋。天使最後仍收下勝利。

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安德森今天主投7局僅被敲4安，賞5次三振，沒有失分，收下本季首勝。左投摩爾（Matt Moore）後援1局無失分，收本季第2次中繼成功。賈西亞（Luis García）後援1局失1分，收本季首次救援成功；馬林魚左投魯薩多（Jesus Luzardo）先發5.1局失3分，吞本季首敗。

此外，開季至今都擔任天使隊開路先鋒的倫登，此戰全場4支0，本季出賽5場共19打數還未敲安，只靠1次保送上壘，整體攻擊指數（OPS）低到只有0.050。

倫登在2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約（約新台幣75億元），但過去3年都受到傷勢影響，合計只出賽148場。倫登上季出賽43場，交出2轟、22分打點，打擊率2成36的成績。

希克斯。（美聯社）

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