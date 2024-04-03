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MLB》佩瑞德茲3分砲領銜 光芒主場擊敗遊騎兵中止2連敗

2024/04/03 09:54

佩瑞德茲5局下半敲出3分砲，是幫助球隊拉開分差的關鍵人物。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒在主場迎戰遊騎兵，在5局下開啟大局，包括佩瑞德茲（Isaac Paredes）的3分打點全壘打，幫助球隊以5：2擊敗衛冕軍，中止2連敗。

光芒在3局下半率先發起攻勢，首名打者卡巴列羅（José Caballero）遭觸身球上壘後成功盜上二壘，狄亞茲（Yandy Díaz）把握機會，擊出中間方向反彈球，被投手干擾後穿越一、二壘防區形成安打，送回壘上跑者先馳得點。

5局下半遊騎兵先發投手希尼（Andrew Heaney）連續投出2次三振後，面對狄亞茲雖然讓他擊出高飛球，但一壘手沃許（Jared Walsh）發生失誤，下一棒的拉米瑞茲（Harold Ramírez）還擊出右外野方向平飛安打將希尼打退場，遊騎兵除了錯失解決危機的機會外，還開啟光芒此局的得分開關。

衛冕軍換上羅德里奎茲（Yerry Rodríguez）後，先被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）擊出安打後，佩瑞德茲相中外角高滑球一棒轟出左外野方向的3分砲拿下保險分，雖然遊騎兵在7局上與9局上都有添得分數，但光芒投手將傷害壓到最低，最終拿下勝利。

光芒先發投手艾夫林（Zach Eflin）本場繳出亮眼表現，主投6.1局被敲出5支安打失1分，並送出5次三振；遊騎兵先發希尼則先發4.2局，就送出多達7次三振，不過也失掉3分（1分自責分）。

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