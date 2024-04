MLB》佩瑞德茲3分砲領銜 光芒主場擊敗遊騎兵中止2連敗

佩瑞德茲5局下半敲出3分砲,是幫助球隊拉開分差的關鍵人物。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒在主場迎戰遊騎兵,在5局下開啟大局,包括佩瑞德茲(Isaac Paredes)的3分打點全壘打,幫助球隊以5:2擊敗衛冕軍,中止2連敗。

光芒在3局下半率先發起攻勢,首名打者卡巴列羅(José Caballero)遭觸身球上壘後成功盜上二壘,狄亞茲(Yandy Díaz)把握機會,擊出中間方向反彈球,被投手干擾後穿越一、二壘防區形成安打,送回壘上跑者先馳得點。

5局下半遊騎兵先發投手希尼(Andrew Heaney)連續投出2次三振後,面對狄亞茲雖然讓他擊出高飛球,但一壘手沃許(Jared Walsh)發生失誤,下一棒的拉米瑞茲(Harold Ramírez)還擊出右外野方向平飛安打將希尼打退場,遊騎兵除了錯失解決危機的機會外,還開啟光芒此局的得分開關。

衛冕軍換上羅德里奎茲(Yerry Rodríguez)後,先被阿羅薩雷納(Randy Arozarena)擊出安打後,佩瑞德茲相中外角高滑球一棒轟出左外野方向的3分砲拿下保險分,雖然遊騎兵在7局上與9局上都有添得分數,但光芒投手將傷害壓到最低,最終拿下勝利。

光芒先發投手艾夫林(Zach Eflin)本場繳出亮眼表現,主投6.1局被敲出5支安打失1分,並送出5次三振;遊騎兵先發希尼則先發4.2局,就送出多達7次三振,不過也失掉3分(1分自責分)。

