MLB》道奇增添外野深度！ 承接前水手大物外野手合約

道奇隊承接前大物外野手特蘭梅爾的合約。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊承接被水手DFA的前大物新秀特蘭梅爾（Taylor Trammell）合約，且由於他已經沒有小聯盟下放權，道奇便直接將他放進大聯盟名單當中。

現年26歲的特蘭梅爾在2016年首輪第35順位被紅人選進，曾在2018到2021年連續入選大聯盟百大新秀排行榜。特蘭梅爾在登上大聯盟前，就在2019年被紅人在與教士與守護者的三方交易被換到教士隊，在2020年他又被教士隊賣給水手隊。

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特蘭梅爾小聯盟時期最著名的武器是他的快腿，有60分高於平均以上的分數，2017年在小聯盟時他就曾跑出單季41盜的表現。不過在登上大聯盟後，特蘭梅爾的打擊並沒有發揮，生涯116場出賽打擊率僅1成68，上壘率也只有2成70，吞下130K只選到39BB。

此外，根據《MLBTR》指出，特蘭梅爾過往著名的快腿在登上大聯盟後也有所衰退，去年他的衝刺速度僅排在PR43，且過去小聯盟獲得55分的守備評價，到大聯盟後防守數據表現也不好看。因此目前特蘭梅爾在道奇隊的定位仍不明確，不過如果海沃德（Jason Heyward）因困擾的背傷缺陣，那他或許有機會能夠上場鎮守外野。

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