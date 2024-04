MLB》弗里蘭又爆炸！開季兩場先發共掉17分 ERA高達27

洛磯左投弗里蘭。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯左投弗里蘭(Kyle Freeland)今天在客場先發面對小熊,他僅投3.1局狂失7分,洛磯最後以2比12慘敗。弗里蘭開季前兩場先發,一共失掉17分之多,目前的防禦率高達27。而洛磯開季只打出1勝5敗的成績。

弗里蘭首局就被小熊日籍好手鈴木誠也擊出兩分砲,第2局小熊馬德里格爾(Nick Madrigal)敲適時安再拿1分。第3局弗里蘭又不穩,小熊莫雷爾(Christopher Morel)敲陽春砲,馬德里格爾再敲長打攻回2分。

第4局弗里蘭被敲2安、出現1次暴投,讓小熊1出局攻占一、三壘,因此被換下場。接替的洛磯投手沃德尼克(Victor Vodnik)被小熊哈普(Ian Happ)敲適時安,讓弗里蘭再失1分。小熊隊前4局打完取得7比0領先。

小熊隊打線持續發威,庫柏(Garrett Cooper)在第6局轟出三分砲,雖然洛磯靠托利亞(Michael Toglia)在第7局敲兩分砲追分,但7局下小熊強打貝林傑(Cody Bellinger)擊出兩分彈,讓小熊最後收下勝利。

總計弗里蘭只投3.1局被敲9安包含2轟,失掉7分,賞2次三振、丟3次保送,出現1次暴投,吞下本季第2敗。弗里蘭開季兩場先發,合計只投5.2局失掉17分。被打擊率為5成43,每局被上壘率為4.06。

弗里蘭開季兩場先發掉17分自責分,根據ESPN記者羅傑斯(Jesse Rogers)指出,這是自2011年的前皇家投手馬札羅(Vin Mazzaro)之後,再度有開季兩場出賽失掉16分以上的投手。

Per @ESPNStatsInfo: Kyle Freeland has allowed 16 ER, the most by a player through their first 2 appearances of a season since Vin Mazzaro (KC) in 2011 (also 16 ER).