MLB》弗里蘭又爆炸！開季兩場先發共掉17分 ERA高達27

洛磯左投弗里蘭。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）今天在客場先發面對小熊，他僅投3.1局狂失7分，洛磯最後以2比12慘敗。弗里蘭開季前兩場先發，一共失掉17分之多，目前的防禦率高達27。而洛磯開季只打出1勝5敗的成績。

弗里蘭首局就被小熊日籍好手鈴木誠也擊出兩分砲，第2局小熊馬德里格爾（Nick Madrigal）敲適時安再拿1分。第3局弗里蘭又不穩，小熊莫雷爾（Christopher Morel）敲陽春砲，馬德里格爾再敲長打攻回2分。

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第4局弗里蘭被敲2安、出現1次暴投，讓小熊1出局攻占一、三壘，因此被換下場。接替的洛磯投手沃德尼克（Victor Vodnik）被小熊哈普（Ian Happ）敲適時安，讓弗里蘭再失1分。小熊隊前4局打完取得7比0領先。

小熊隊打線持續發威，庫柏（Garrett Cooper）在第6局轟出三分砲，雖然洛磯靠托利亞（Michael Toglia）在第7局敲兩分砲追分，但7局下小熊強打貝林傑（Cody Bellinger）擊出兩分彈，讓小熊最後收下勝利。

總計弗里蘭只投3.1局被敲9安包含2轟，失掉7分，賞2次三振、丟3次保送，出現1次暴投，吞下本季第2敗。弗里蘭開季兩場先發，合計只投5.2局失掉17分。被打擊率為5成43，每局被上壘率為4.06。

弗里蘭開季兩場先發掉17分自責分，根據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，這是自2011年的前皇家投手馬札羅（Vin Mazzaro）之後，再度有開季兩場出賽失掉16分以上的投手。

Per @ESPNStatsInfo: Kyle Freeland has allowed 16 ER, the most by a player through their first 2 appearances of a season since Vin Mazzaro （KC） in 2011 （also 16 ER）. — Jesse Rogers （@JesseRogersESPN） April 3, 2024

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