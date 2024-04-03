MiLB》金鶯狀元郎首局首打席再度開砲！全場6支全壘打轟垮白襪3A

哈勒戴今天再度擊出首局首打席全壘打，為本季的第2轟。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯3A在客場面對白襪3A，大聯盟百大新秀之首的狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）今天再度擊出首局首打席全壘打，本季4場比賽就已擊出2轟，且都是首局首打席開砲。

哈勒戴1局上面對先發投手多明格茲（Johan Dominguez），咬中好球帶偏低滑球，一棒扛出中外野大牆外，這發全壘打飛行距離達到414英尺、擊球初速99.6英里（約160.3公里），而下一棒的諾比（Connor Norby）緊隨其後，也敲出一發全壘打上演背靠背開轟。

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不過哈勒戴在擊出全壘打之後手感迅速降溫，連續吞下3張老K，9局上半最後打席也擊出中外野飛球遭到接殺，本季打擊率稍降至0.316，進攻指數OPS1.070。

雖然狀元郎今表現受阻，但隊友們表現相當優異，全隊一共擊出多達6發全壘打，包括2020年選秀榜眼耶斯塔德（Heston Kjerstad）上演單場雙響炮，幫助球隊以10：6擊敗白襪3A。

Just like he started the first series vs. Durham, @J_Holliday7 blasts a home run to lead off the game tonight at Charlotte!#RisingTide pic.twitter.com/G1y0PDKM8l — Norfolk Tides （@NorfolkTides） April 2, 2024

耶斯塔德今日上演單場雙響炮。（資料照，美聯社）

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