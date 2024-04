MiLB》金鶯狀元郎首局首打席再度開砲！全場6支全壘打轟垮白襪3A

哈勒戴今天再度擊出首局首打席全壘打,為本季的第2轟。(資料照,法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕金鶯3A在客場面對白襪3A,大聯盟百大新秀之首的狀元郎哈勒戴(Jackson Holliday)今天再度擊出首局首打席全壘打,本季4場比賽就已擊出2轟,且都是首局首打席開砲。

哈勒戴1局上面對先發投手多明格茲(Johan Dominguez),咬中好球帶偏低滑球,一棒扛出中外野大牆外,這發全壘打飛行距離達到414英尺、擊球初速99.6英里(約160.3公里),而下一棒的諾比(Connor Norby)緊隨其後,也敲出一發全壘打上演背靠背開轟。

不過哈勒戴在擊出全壘打之後手感迅速降溫,連續吞下3張老K,9局上半最後打席也擊出中外野飛球遭到接殺,本季打擊率稍降至0.316,進攻指數OPS1.070。

雖然狀元郎今表現受阻,但隊友們表現相當優異,全隊一共擊出多達6發全壘打,包括2020年選秀榜眼耶斯塔德(Heston Kjerstad)上演單場雙響炮,幫助球隊以10:6擊敗白襪3A。

