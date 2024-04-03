中職》4/4雙北一日3戰 臨時工作人員需求量暴增再刷紀錄

中職本季在大巨蛋票房優異。（記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕今、明兩天中職在雙北地區一日3戰，將寫下中職首次單日在三地完成賽事、雙北首次三地開打的雙料空前紀錄，聯盟出動臨時工作人員也將刷新「另類紀錄」。
今天雙北地區一日三戰，包括大巨蛋台鋼雄鷹隊史首戰面對中信兄弟，新莊富邦悍將對統一獅，天母味全龍對樂天桃猿，聯盟臨時工作人員需求人力合計破350人。
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明天（4月4日）適逢4天連假第1天，在同樣的球場與對戰組合，大巨蛋象鷹戰出動275名臨時工作人員最多，包括258名工讀生、7名雇員、8名球僮和2名場務，新莊悍獅戰有75人，包括60名工讀生、5名雇員、8名球僮和2名場務，天母龍猿戰則有58人，包括45名工讀生、3名雇員、8名球僮和2名場務，雙北一日3戰總計需要408名臨時工作人員，刷新聯盟單日另類紀錄。
3月31日大巨蛋味全龍對中信兄弟，聯盟出動322名臨時工作人員為單場最高紀錄，包括300名工讀生、12名雇員、8名球僮和2名場務。
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★4/4雙北一日3戰臨時工作人員
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比賽場地/對戰組合
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大巨蛋象鷹戰
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新莊悍獅戰
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天母龍猿戰
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工讀生
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258人
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60人
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45人
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雇員
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7人
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5人
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3人
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球僮
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8人
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8人
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8人
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場務
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2人
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2人
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2人
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臨時工作人員總數
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275人
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75人
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58人