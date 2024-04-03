NBA》MVP恩比德回歸砍24分！ 率七六人第四節逆轉雷霆

恩比德（21號）回歸砍24分率隊逆轉勝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人MVP球星恩比德（Joel Embiid）在今天對雷霆一戰回歸，他僅上場29分22秒拿下24分6籃板4助攻3抄截的全能成績，率領七六人以109：105逆轉收下2連勝。

恩比德自1月31日受傷後首度回歸，球隊在他受傷前原本排名東部第四，然而在他缺陣後僅繳出11勝18敗的戰績，而本季七六人沒有恩比德的戰績僅14勝27敗。

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不過今天恩比德直接以先發身份回歸球場，現場也響起「MVP」的歡呼聲，不過本場比賽七六人隊馬克西（Tyrese Maxey）因為臀部緊繃沒打，雷霆方面新三巨頭兩人吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）都沒打。

首節恩比德就拿下全隊最高的6分，上半場打完恩比德得到12分，不過球隊以10分差落後，第四節七六人上演逆轉秀，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與恩比德合力追分，在剩下3分2秒時烏布瑞三分打順利將比數超前，儘管雷霆再度將比數反超，但恩比德要到犯規後穩罰2球超前，接著又抄截成功後被對手犯規，順利連罰進2球拉開比數，最後雷霆反撲未果，以4分差落敗。

烏布瑞第四節灌進17分。（法新社）

恩比德在第四節拿下10分，全場24分6籃板7助攻，烏布瑞全場25分其中有17分是在第四節所得，雷霆方面得分最高的是霍姆格倫（Chet Holmgren）22分6籃板7助攻。

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