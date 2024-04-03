晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》MVP恩比德回歸砍24分！ 率七六人第四節逆轉雷霆

2024/04/03 11:33

恩比德（21號）回歸砍24分率隊逆轉勝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人MVP球星恩比德（Joel Embiid）在今天對雷霆一戰回歸，他僅上場29分22秒拿下24分6籃板4助攻3抄截的全能成績，率領七六人以109：105逆轉收下2連勝。

恩比德自1月31日受傷後首度回歸，球隊在他受傷前原本排名東部第四，然而在他缺陣後僅繳出11勝18敗的戰績，而本季七六人沒有恩比德的戰績僅14勝27敗。

不過今天恩比德直接以先發身份回歸球場，現場也響起「MVP」的歡呼聲，不過本場比賽七六人隊馬克西（Tyrese Maxey）因為臀部緊繃沒打，雷霆方面新三巨頭兩人吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）都沒打。

首節恩比德就拿下全隊最高的6分，上半場打完恩比德得到12分，不過球隊以10分差落後，第四節七六人上演逆轉秀，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與恩比德合力追分，在剩下3分2秒時烏布瑞三分打順利將比數超前，儘管雷霆再度將比數反超，但恩比德要到犯規後穩罰2球超前，接著又抄截成功後被對手犯規，順利連罰進2球拉開比數，最後雷霆反撲未果，以4分差落敗。

烏布瑞第四節灌進17分。（法新社）

恩比德在第四節拿下10分，全場24分6籃板7助攻，烏布瑞全場25分其中有17分是在第四節所得，雷霆方面得分最高的是霍姆格倫（Chet Holmgren）22分6籃板7助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。