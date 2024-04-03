晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湖人三人得分破20分、收近8戰第7勝 賞暴龍14連敗

2024/04/03 12:04

詹姆斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客暴龍，紫金大軍全場3人得分破20分，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿23分9助攻，A.戴維斯（Anthony Davis）拿21分、12籃板，D.羅素（D’Angelo Russell）得到全隊最高的25分，幫助湖人以128比111輕取暴龍。湖人收下近8戰第7勝，暴龍則是吞14連敗。

湖人上半場打完以64比58領先，第三節湖人隊單節打出36比21的比分，其中詹姆斯、A.戴維斯在該節各拿9分，前三節打完就以100比79大幅領先。A.戴維斯第四節休息，詹姆斯則在該節剩下9分22秒時退場，湖人隊在末節一度以109比82、領先27分之多，最後輕鬆收下勝利。湖人隊目前以43勝33敗暫居西部第9。

湖人隊將在明天做客巫師，詹姆斯表示，很感激有機會能盡早做賽後訓練，「這絕對有幫助，分秒必爭，繼續做治療和準備，並準備好自己的身體狀況，為了明天晚上（的比賽）。」湖人教頭漢姆（Darvin Ham）說，希望詹姆斯、A.戴維斯都能出陣明天對巫師的比賽。

詹姆斯過去6次碰上暴龍，有5次單場得分都至少20分以上。暴龍總教練賈柯維奇（Darko Rajakovic）則讚賞詹姆斯，「他是如此的優秀，看到一名球員在這個年紀，在NBA打滾20年，還能打出這麼高的水準，我們從未見過像這樣的事情。」

暴龍以巴瑞特（RJ Barrett）28分最佳，奎克利（Immanuel Quickley）拿20分。

D.羅素。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。