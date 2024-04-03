NBA》湖人三人得分破20分、收近8戰第7勝 賞暴龍14連敗

詹姆斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客暴龍，紫金大軍全場3人得分破20分，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿23分9助攻，A.戴維斯（Anthony Davis）拿21分、12籃板，D.羅素（D’Angelo Russell）得到全隊最高的25分，幫助湖人以128比111輕取暴龍。湖人收下近8戰第7勝，暴龍則是吞14連敗。

湖人上半場打完以64比58領先，第三節湖人隊單節打出36比21的比分，其中詹姆斯、A.戴維斯在該節各拿9分，前三節打完就以100比79大幅領先。A.戴維斯第四節休息，詹姆斯則在該節剩下9分22秒時退場，湖人隊在末節一度以109比82、領先27分之多，最後輕鬆收下勝利。湖人隊目前以43勝33敗暫居西部第9。

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湖人隊將在明天做客巫師，詹姆斯表示，很感激有機會能盡早做賽後訓練，「這絕對有幫助，分秒必爭，繼續做治療和準備，並準備好自己的身體狀況，為了明天晚上（的比賽）。」湖人教頭漢姆（Darvin Ham）說，希望詹姆斯、A.戴維斯都能出陣明天對巫師的比賽。

詹姆斯過去6次碰上暴龍，有5次單場得分都至少20分以上。暴龍總教練賈柯維奇（Darko Rajakovic）則讚賞詹姆斯，「他是如此的優秀，看到一名球員在這個年紀，在NBA打滾20年，還能打出這麼高的水準，我們從未見過像這樣的事情。」

暴龍以巴瑞特（RJ Barrett）28分最佳，奎克利（Immanuel Quickley）拿20分。

D.羅素。（法新社）

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