MLB》明星守護神哈德救援失敗 藍鳥9局大逆轉太空人

太空人終結者哈德9局上半遭砲轟,吞下本季首次救援失敗。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥作客休士頓迎戰太空人,8局結束太空人仍保持領先,並派上明星終結者哈德(Josh Hader)上場關門,但卻遭到藍鳥施奈德(Davis Schneider)重砲出擊,一棒逆轉超前比分,藍鳥反倒以2:1擊敗太空人,太空人6場比賽苦吞第5敗。

太空人在4局下靠著艾圖維(Jose Altuve)的陽春砲先馳得點,並靠著今日先發投手瓦德茲(Framber Valdez)與前任守護神普雷斯利(Ryan Pressly)的封鎖下,將領先優勢帶到第9局。

9局上半太空人派出終結者哈德關門,首棒打者小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)擊出安打上壘,但接著小畢歇特(Bo Bichette)擊出游擊方向雙殺打清空壘包,看似反攻氣勢被瓦解,但藍鳥依然韌性十足,透納(Justin Turner)把握哈德突然控球不穩選到保送,下一棒的施奈德掌握到跑進紅中的滑球,大棒一揮掃出逆轉比數的兩分砲,讓哈德吞下本季首次救援失敗,而藍鳥投手格林(Chad Green)也穩定抓下最後半局拿下勝利。

藍鳥先發投手貝里歐斯(José Berríos)今主投6局僅失1分拿下優質先發,透納則繳出3打數3支安打的表現;太空人部分,瓦德茲表現相當優異,先發7.2局無失分,還送出5次三振,打線方面艾圖維也有雙安演出。

