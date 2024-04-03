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MLB》明星守護神哈德救援失敗 藍鳥9局大逆轉太空人

2024/04/03 12:02

太空人終結者哈德9局上半遭砲轟，吞下本季首次救援失敗。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥作客休士頓迎戰太空人，8局結束太空人仍保持領先，並派上明星終結者哈德（Josh Hader）上場關門，但卻遭到藍鳥施奈德（Davis Schneider）重砲出擊，一棒逆轉超前比分，藍鳥反倒以2：1擊敗太空人，太空人6場比賽苦吞第5敗。

太空人在4局下靠著艾圖維（Jose Altuve）的陽春砲先馳得點，並靠著今日先發投手瓦德茲（Framber Valdez）與前任守護神普雷斯利（Ryan Pressly）的封鎖下，將領先優勢帶到第9局。

9局上半太空人派出終結者哈德關門，首棒打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出安打上壘，但接著小畢歇特（Bo Bichette）擊出游擊方向雙殺打清空壘包，看似反攻氣勢被瓦解，但藍鳥依然韌性十足，透納（Justin Turner）把握哈德突然控球不穩選到保送，下一棒的施奈德掌握到跑進紅中的滑球，大棒一揮掃出逆轉比數的兩分砲，讓哈德吞下本季首次救援失敗，而藍鳥投手格林（Chad Green）也穩定抓下最後半局拿下勝利。

藍鳥先發投手貝里歐斯（José Berríos）今主投6局僅失1分拿下優質先發，透納則繳出3打數3支安打的表現；太空人部分，瓦德茲表現相當優異，先發7.2局無失分，還送出5次三振，打線方面艾圖維也有雙安演出。

施奈德擊出逆轉兩分砲，幫助藍鳥拿下最後勝利。（法新社）

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