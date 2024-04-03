NBA》把衛冕軍金塊嚇出一身冷汗！ 天才斑馬繳超狂「準大四喜」

溫班亞瑪（中）拿下準大四喜，不過約基奇（右）與波特（左）兩人依舊率領金塊贏球。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金塊今天對陣馬刺被天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）嚇出一身冷汗，他拿下23分15籃板8助攻9火鍋的「準大四喜」成績，不過約基奇（Nikola Jokic）拿下42分16籃板6助攻，率領金塊110：105擊敗馬刺。

金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）首節與溫班亞瑪互別苗頭，他砍下15分8籃板，力壓得到12分溫班亞瑪，率球隊取得7分領先。次節馬刺布拉漢姆（Malaki Branham）狂飆14分，半場打完馬刺追到剩下1分差。

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第三節小丑再度挺身而出狂砍15分，不過馬刺多點開花，兩隊31：31維持1分差進入決勝節，金塊雖然一度拉開到10分差，但在剩下3分27秒時溫班亞瑪2罰1中追平，接著雙方兩度戰平，包含溫班亞瑪本節唯一一次進球，但在剩下27.1秒時波特（Michael Porter Jr.）投進關鍵三分超前比數，溫班亞瑪追平三分未果後馬刺選擇犯規戰術，約基奇穩罰兩球鎖定勝局，最終就以5分差險勝。

溫班亞瑪本場拿下23分15籃板8助攻9火鍋，但命中率不佳，29投僅9中，三分11投2中，布拉漢姆24分是全隊最高，瓊斯（Tre Jones）10分12籃板11助功拿下大三元。約基奇今天拿下42分16籃板6助攻，戈登（Aaron Gordon）23分7籃板，波特15分16籃板。

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