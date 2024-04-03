晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》壓制開季5勝0敗洋基！ 響尾蛇王牌優質先發率隊完封條紋軍

2024/04/03 12:31

加倫6局無失分優質先發奪第2勝。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季勢不可擋取得5勝0敗的洋基隊，今天面對去年國聯冠軍響尾蛇遭遇滑鐵盧，不僅先發投手柯提斯（Nestor Cortes）第一局就失掉3分，打線還受制於響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen）6局無失分好投壓制，終場以0：7遭到完封，吞下賽季首敗。

柯提斯今天第一局就遭遇大亂流，單局被敲出5支安打失掉3分，儘管接下來沒再失分，留下5局失3分的表現，但洋基受制於加倫6局6K好投封鎖，也未能得分。

柯提斯5局失3分吞敗。（法新社）

7局下響尾蛇攻勢再起，靠著沃克（Christian Walker）的3分砲取得6：0領先，8下再靠著暴投得到1分，終場響尾蛇以7：0完封洋基隊，收下本季第4勝，洋基則吞下本季首敗，加倫本季前2場先發都收勝。

洋基本場比賽只敲出3支安打，僅開季火燙的索托（Juan Soto）、沃爾普（Anthony Volpe）與卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）各敲1安。響尾蛇方面，馬堤（Ketel Marte）單場雙安跑回2分，菜鳥亞歷山大（Blaze Alexander）3打數2安打跑回2分，打進1分打點，還選到1次四壞保送，沃克4打數2安打跑回2分，打下3分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。