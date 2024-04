MLB》壓制開季5勝0敗洋基！ 響尾蛇王牌優質先發率隊完封條紋軍

加倫6局無失分優質先發奪第2勝。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕開季勢不可擋取得5勝0敗的洋基隊,今天面對去年國聯冠軍響尾蛇遭遇滑鐵盧,不僅先發投手柯提斯(Nestor Cortes)第一局就失掉3分,打線還受制於響尾蛇王牌加倫(Zac Gallen)6局無失分好投壓制,終場以0:7遭到完封,吞下賽季首敗。

柯提斯今天第一局就遭遇大亂流,單局被敲出5支安打失掉3分,儘管接下來沒再失分,留下5局失3分的表現,但洋基受制於加倫6局6K好投封鎖,也未能得分。

柯提斯5局失3分吞敗。(法新社)

7局下響尾蛇攻勢再起,靠著沃克(Christian Walker)的3分砲取得6:0領先,8下再靠著暴投得到1分,終場響尾蛇以7:0完封洋基隊,收下本季第4勝,洋基則吞下本季首敗,加倫本季前2場先發都收勝。

Christian Walker got every stitch of this one. pic.twitter.com/IzHjk4W1dS