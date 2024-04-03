MLB》壓制開季5勝0敗洋基！ 響尾蛇王牌優質先發率隊完封條紋軍

加倫6局無失分優質先發奪第2勝。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季勢不可擋取得5勝0敗的洋基隊，今天面對去年國聯冠軍響尾蛇遭遇滑鐵盧，不僅先發投手柯提斯（Nestor Cortes）第一局就失掉3分，打線還受制於響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen）6局無失分好投壓制，終場以0：7遭到完封，吞下賽季首敗。

柯提斯今天第一局就遭遇大亂流，單局被敲出5支安打失掉3分，儘管接下來沒再失分，留下5局失3分的表現，但洋基受制於加倫6局6K好投封鎖，也未能得分。

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柯提斯5局失3分吞敗。（法新社）

7局下響尾蛇攻勢再起，靠著沃克（Christian Walker）的3分砲取得6：0領先，8下再靠著暴投得到1分，終場響尾蛇以7：0完封洋基隊，收下本季第4勝，洋基則吞下本季首敗，加倫本季前2場先發都收勝。

Christian Walker got every stitch of this one. pic.twitter.com/IzHjk4W1dS — MLB （@MLB） April 3, 2024

洋基本場比賽只敲出3支安打，僅開季火燙的索托（Juan Soto）、沃爾普（Anthony Volpe）與卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）各敲1安。響尾蛇方面，馬堤（Ketel Marte）單場雙安跑回2分，菜鳥亞歷山大（Blaze Alexander）3打數2安打跑回2分，打進1分打點，還選到1次四壞保送，沃克4打數2安打跑回2分，打下3分打點。

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