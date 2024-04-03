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MLB》松井裕樹1人都沒解決失2分、好球僅4顆 達比修好投仍吞敗

2024/04/03 13:13

教士日籍投手松井裕樹。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊日籍球星達比修有今天交出7局失3分的優質先發，但本季轉戰大聯盟的日籍投手松井裕樹一個人都沒解決失2分，教士最後在主場以2比5敗給紅雀。

達比修有此戰前5局只掉1分，教士隊也以2比1領先。但達比修在第6局卻被小熊明星鐵捕康崔拉斯（Willson Contreras）敲兩分砲，讓紅雀首度逆轉戰局。達比修有投完7局就退場。

教士隊第8局派出松井裕樹後援，一上來就被紅雀多諾文（Brendan Donovan）敲一壘安打，接著對高德史密特（Paul Goldschmidt）、康崔拉斯丟保送，期間還出現一次投球違例被自動判壞球，讓紅雀無人出局攻占滿壘。松井裕樹因此被換下場，由佩雷塔（Wandy Peralta）後援。紅雀打線靠野手選擇、以及高飛犧牲打，單局添加2分保險分，最後贏得比賽。

總計達比修有7局投球用82球，被敲5安（包含1轟），失掉3分，賞6次三振、丟1次保送，吞本季首敗，防禦率為2.30。

松井裕樹後援面對3個人次，共投14球只有4顆好球，被敲1安、丟2次保送，失掉2分有1分自責，這也是松井裕樹本季5場出賽中首度掉分，賽後防禦率為2.25。

紅雀隊麥克拉斯（Miles Mikolas）先發6局失2分，收下本季首勝；海爾斯利（Ryan Helsley） 後援1局無失分，摘得本季首次救援成功。

達比修有。（法新社）

小熊明星鐵捕康崔拉斯開轟。（法新社）

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