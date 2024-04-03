NBA》「字母哥」35分大三元做白工！15勝巫師推倒東部老二公鹿

巫師阿夫迪賈（左）與基斯伯特（右）合計攻下50分，幫助球隊拿下勝利。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巫師在主場迎戰強敵公鹿，即便公鹿有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下35分15籃板10助攻的大三元表現，巫師在基斯伯特（Corey Kispert）與阿夫迪賈（Deni Avdija）的帶領下，全隊6人得分上雙聯合超越強敵，以117：113擊敗東部排名第2的公鹿，拿下本季第15勝。

上半場戰況膠著，巫師靠著罰球優勢，以58：54暫時領先，雙方易籃後巫師繼續火力放送，在第3節打出一波10：1的高潮，將分差一度拉開至15分，但在第3節末段被追回至5分差。

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比賽進入決勝節，公鹿在亞德托昆波單節7投6中、三分球3投全中的表現，單節拿下26分，但巫師靠著巴特勒（Jared Butler）與吉爾（Anthony Gill）的得分帶領之下，並未讓公鹿在末節追平甚至超前，最後順利奪下勝利。

基斯伯特攻下巫師全隊最高27分、阿夫迪賈拿下23分外帶8次籃板、波爾（Jordan Poole）挹注16分13助攻、吉爾12分9助攻進帳，替補上場的巴特勒與Tristan Vukcevic分別拿下17分與14分。

公鹿部分，除了字母哥以外，米德爾頓（Khris Middleton）24分9籃板6助攻，板凳出發的康諾頓（Pat Connaughton）與波提斯（Bobby Portis）分別有15分與12分進帳。

「字母哥」亞德托昆波拿下35分大三元，但卻無法幫助球隊奪勝。（今日美國）

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