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NBA》東契奇30分大三元做白工 威金斯砍23分率勇士奪5連勝

2024/04/03 12:49

勇士K.湯普森、D.格林擊掌慶祝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰獨行俠，威金斯繳出全隊最高23分，加上K.湯普森進帳14分，助隊以104：100豪取5連勝。

為了附加賽資格力爭上游的勇士，客場拉出一波4連勝，今天回到主場迎戰獨行俠。

勇士在第2節拉出19：7攻勢，一度將領先擴大到雙位數，一哥柯瑞（Stephen Curry）半場繳出全隊最高11分。不過，獨行俠在該節尾聲急起直追，東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）接連命中三分球，助隊急起直追，半場打完雙方戰成49：49平手。

第3節雙方持續拉鋸，但在該節最後1分鐘，勇士資深後衛保羅（Chris Paul）接連得分，助隊帶著6分領先進入決勝節。

但在終場前5分鐘，勇士得分當機，獨行俠趁勢追到僅剩2分差，關鍵時刻K.湯普森（Klay Thompson）、D.格林（Draymond Green）挺身而出，助隊再次擴大領先。

終場前15秒，厄文在罰球線上2罰俱中，雙方回到2分差，隨後獨行俠採取犯規戰術，讓湯普森站上罰球線，他也穩穩把握機會，助隊握有4分領先，並擋下對手反撲，助勇士收下5連勝。

勇士今天6人得分上雙，威金斯進帳全隊最高23分，湯普森14分，柯瑞貢獻13分。獨行俠方面，東契奇繳出30分、12籃板、11助攻大三元，厄文27分次之。

勇士威金斯。（美聯社）

東契奇（右）。（今日美國）

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