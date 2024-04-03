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MLB》大谷翔平連37打席未開轟 道奇開季8戰6勝、每場至少拿5分

2024/04/03 13:26

大谷翔平。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期打擊狀況欠佳的道奇隊日本球星大谷翔平，今天在面對巨人之戰，大谷全場3打數沒有敲安，保送、三振各1次，開季至今出賽8場、連續37打席沒有擊出全壘打，本季首轟尚未開張。道奇靠核彈頭貝茲（Mookie Betts）的追平轟、以及第4局打進關鍵3分，最後以5比4逆轉贏球，道奇收下3連勝。

擔任先發第二棒指定打擊的大谷翔平，首打席吞三振，第二打席敲中外野飛球被接殺，第三打席則是選到保送，大谷在第四打席敲二壘滾地球被刺殺。總計大谷全場3打數沒有敲安，賽後打擊率降至2成42，整體攻擊指數為0.630。大谷翔平開季至今連續37打席都還沒開轟，已經是生涯最長。

道奇隊首局靠佛里曼（Freedie Freeman）適時安拿到1分，巨人隊第2局靠阿米德（Nick Ahmed）的適時安打追平，第3局巨人康佛托（Michael Conforto）再敲安攻回1分，助巨人超前比數。

貝茲開轟。（今日美國）

貝茲在3局下擊出追平陽春彈，本季第5轟出爐。道奇打線在第4局靠拉克斯（Gavin Lux）二壘安打、赫南德茲（Enrique Hernandez）適時安，單局再拿2分。巨人隊第6局靠索勒（Jorge Soler）的陽春砲在內，單局追回2分。道奇隊仍收下勝利。道奇隊開季前8戰單場都拿至少5分，創隊史新紀錄。

道奇隊今天用牛棚車輪戰，貝瑞瑟（Ryan Brasier）1局無失分，亞柏格（Ryan Yarbrough）後援4.1局失4分收本季首勝，費西亞（Alex Vesia）0.2局、葛洛佛（Michael Grove）1.2局皆無掉分，終結者菲利浦斯（Evan Phillips）後援1.1局賞2K無失分，摘得本季第3次救援成功。

巨人強投韋伯（Logan Webb）主投3.2局被敲7安（包含1轟），失掉5分，賞5次三振、丟2次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為6.52。

道奇逆轉贏球。（法新社）

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