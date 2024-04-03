體育署》保障國手出賽權益 鄭世忠：半年內推籃、足球公版協議

體育署長鄭世忠3日出席立法院教育及文化委員會就「完善國家代表隊選手權利義務及健全我國運動產業環境」進行專題報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕立法院教育及文化委員會今天進行第6次會議，教育部次長林騰蛟進行「完善國家代表隊選手權利義務及健全我國運動產業環境」報告，為了讓選手在出賽時有更多保障，體育署長鄭世忠表示，預計在半年內研訂國家隊選手權利義務公版協議。

2月份台灣男籃出征亞洲盃資格賽，當時包含張宗憲、劉錚等人都提到球員保險問題，張宗憲甚至直言，15年過去保險還是沒搞定，令外界更加關注選手保障。

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今天會議中包含林宜瑾、吳沛憶等立委都提到關於籃協、足協和球員工會簽署團體協約議題。林宜瑾指出，中職在2022年已經和工會簽訂團體協約，希望籃協、足協都能比照辦理。

鄭世忠表示，昨天進行預備會議，找了中職副秘書長、籃協、足協以及政大教授進行討論，「我們特別找了中職副秘書長分享當時談判過程做了什麼，雖然他們花了兩年半，但有過去的經驗，我們應該不需要花這麼久，雙方要拿出誠意來談，才能縮短期程。」

鄭世忠解釋，這次公版協議和中職團體協約不太一樣，主要針對選手權利、義務關係進行雙方協議，「公版協議是協會跟選手權利義務之間的公版，實質內容還是需要選手、工會、協會和聯盟一起坐下來談判。」他也強調，站在體育署角度，會緊盯談判期程，雙方得定期進行討論。

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