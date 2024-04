教士隊南韓投手高祐錫。(資料照,今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士隊南韓投手高祐錫由於春訓熱身賽表現不佳,無法進入球隊開季26人名單。而高祐錫也確定將從教士小聯盟2A聖安東尼奧特派團(San Antonio Missions)出發。

高祐錫今年1月以2年450萬美元(約新台幣1.45億)加盟教士,但他在熱身賽6次登板,吞下2敗,防禦率高達12.60,共投5局被敲11安,失掉9分(7分自責),合計送6次三振、丟3次保送,被打擊率高達3成93,每局被上壘率2.80。

請繼續往下閱讀...

教士隊雖然遠赴南韓參加首爾海外賽,隨隊的高祐錫未被放進開季26人名單,教士隊動用選擇權下放高祐錫,讓他無緣在家鄉球迷面前獻技。

聖安東尼奧特派團公布球隊開季28人名單,高祐錫是唯一教士隊40人名單的球員。小聯盟2A賽季將從當地時間週四開始。



Read about the 28-man roster here: https://t.co/yNNPwBD17I



There's only