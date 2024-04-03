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NCAA》美大學女籃閃耀新星 克拉克盼以微笑感染觀眾

2024/04/03 14:01

克拉克。（資料照，今日美國）

〔中央社〕場上頻頻投進招牌三分球，作為全美大學體育聯盟（NCAA）女籃今年最閃耀球星克拉克，未來確定投身WNBA，她提到，希望自己帶著微笑的打球方式，能夠感染大家。

現年22歲的克拉克（Caitlin Clark）出生於美國愛荷華州首府狄蒙，來自運動世家的她，外公尼茲（Bob Nizzi）是高中橄欖球隊教練，父親布蘭特（Brent Clark）則在大學時期是棒球、籃球「雙棲」的運動明星，讓克拉克在充滿運動氛圍的環境下長大。

從小與哥哥布雷克（Blake Clark）、弟弟柯林（Colin Clark）在家裡的籃球場競爭，幼時的克拉克就展現不錯的籃球天賦，在嘗試過排球、足球、壘球及網球等運動後，她選擇專注在籃球項目。有趣的是，克拉克起初參加的是社團性質男子籃球隊，卻因為表現過於亮眼，遭到其他家長抱怨。

克拉克在小學6年級加入愛荷華州的籃球勁旅All Iowa Attack，正式踏上成為籃球員的道路，並逐步成為一顆耀眼的新星。時任教練簡森（Dickson Jensen）形容，克拉克喜歡掌控整個局勢，並展現十足競爭意識，「只是她一站在場上，總是想和比她強的球員對抗。」

另外，家人也是克拉克持續奮戰的動力，尤其當她成為各大籃球名校鎖定的目標時，克拉克決定就讀愛荷華大學（University of Iowa），其中一個原因是離家人比較近，更顯得家庭對於她的重要性。她的母親安妮（Anne Clark）曾開玩笑表示，「觀眾席上的家人愈多，女兒的表現就愈好。」

如今已進入大四的克拉克，上個月才剛打破全美大學體育聯盟（NCAA）高懸54年的得分紀錄，成為NCAA史上總得分最高的籃球員，日前又率隊擊敗衛冕軍路易斯安那州立大學（Louisiana State University），不僅挺進4強，更報了2023年NCAA女籃冠軍戰落敗之仇。

目標穿著「愛荷華」字樣球衣晉級4強，克拉克成功辦到了，可惜卻錯過參加美國隊奧運訓練營的機會，她說：「雖然奧運絕對是我的夢想，但跟著這群隊友一起拚，就是我現在的目標。」

接下來克拉克已確定投身美國女子職籃WNBA選秀，同時被視為狀元大熱門，預料將掀起一波「克拉克旋風」，也許如同她在打破紀錄時說的，不想僅是希望成績而被人們記住，「而是我臉上帶著微笑的打球方式，還有我的熱情。」

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