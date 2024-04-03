MLB》遭巨人DFA的昔日榜眼大物捕手巴特 如今被交易至海盜

巴特。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人隊為了騰出空間，日前把昔日大物捕手巴特（Joey Bart）指定讓渡（DFA），如今巨人隊把巴特交易至匹茲堡海盜隊，換來小聯盟右投史崔克蘭（Austin Strickland）。

現年27歲的巴特是在2018年選秀會的榜眼，當時被外界期盼成為「波西（Buster Posey）接班人」，但巴特沒有打出預期的表現，他曾在2022年出賽97場，交出11轟、25分打點，打擊率2成15。

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去年賽季，巴特進入巨人隊開季名單，整季出賽30場，沒有出現全壘打，進帳5分打點，打擊率僅2成07。巴特合計在巨人4個大聯盟賽季，共出賽162場，累積11轟、38分打點，平均打擊率2成19。

由於巨人隊主戰捕手是貝利（Patrick Bailey），替補的捕手墨菲（Tom Murphy），讓巴特很難有出賽空間。

海盜隊目前正處於開季5連勝，陣中除了前大物捕手戴維斯（Henry Davis）每場都擔任先發捕手外，替補的捕手還有戴萊（Jason Delay）。海盜40人名單的捕手中，葛朗多（Yasmani Grandal）目前在10天傷病名單，大物捕手羅德里奎茲（Endy Rodríguez）因在去年冬盟受傷、整季報銷。

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