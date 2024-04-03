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籃球》為台籃權益請命 綠委籲體育署、籃協確保防賭機制運作

2024/04/03 14:13

民進黨立委莊瑞雄（左）、吳沛憶（右）今共同舉行記者會。（莊瑞雄國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕超級籃球聯賽（SBL）去年爆發假球、簽賭案，引發各界關注。民進黨立委莊瑞雄、吳沛憶今（3）日於立法院舉行記者會，強調體育署和籃協應該要盡速會商相關單位及團體，完成相關球員工會自主提撥防賭信託的獎勵機制與要點，確保防賭機制的運作，不能總是仰賴職業聯盟及球員工會本身。

莊瑞雄、吳沛憶今舉行「籃協一直睡，體育署一起睡？」記者會，指台籃世界排名直直落，不只看不到日本車尾燈，現連僅18萬人口的關島都不如；而近年職籃雖蓬勃發展，國家隊、籃協等諸多爭議卻一再反覆延燒，呼籲體育署及籃協，應負起主管機關的職責，莫讓從旁協助的立委公親變事主。

莊瑞雄表示，過去中職假球案對運動產業及球迷的影響仍歷歷在目，目前政府實際投入在假球防治的相關預算，只有檢警調相關法治教育宣導計畫或工作經費200 萬元，體育署和籃協應該要盡速會商相關單位及團體，完成相關球員工會自主提撥防賭信託之獎勵機制與要點，確保防堵機制的運作。

莊瑞雄也說，2年前他曾開記者會，希望促進和立陶宛的籃球交流，籃協在會議上說已有擬定計畫，結果完全沒任何動作；去年初籃協說要和體育署及各聯盟討論國際賽分級制度，同樣沒任何成果。體育署作為主管機關，不僅沒有任何督導及要求，反而一起睡下去，漠視協會如此擺爛，難怪被訕笑是各協會的提款機。

另，有關球員歸化議題，莊瑞雄指出，當初阿提諾歸化成功後，他便呼籲完整籃球歸化政策不能只是被動等待「國籍法」修法通過，主管機關應要主動接洽有歸化意願的人選，納入瓊斯盃的名單，爭取殊勳歸化的機會。

吳沛憶表示，體育署應積極促成職籃團體協約的簽訂。用團體協約把權利義務寫清楚，不只是保障球員，對聯盟、對協會來說也是建立明確可依循的標準。以中華職棒為例：球員在國際賽的權利義務，如出場費、保險規格就規範的相當清楚。把權利義務定清楚，對球員、聯盟與協會都有利。

吳沛憶說，台灣職業運動無論組工會或訂團體協約都比美國落後超過半世紀。球員注重自身權益，要求明確保障，是台灣要從落後走向進步，呼籲籃協要帶著誠意和球員協商，體育署也須積極協助，促成第2份職業運動團體協約的誕生。

最後，莊瑞雄再呼籲體育署和籃協要重視這些問題，不要讓球迷狗吠火車，日前籃協會員大會有監事說若表現不佳是否要懲處，但最應被懲處的是不作為的籃協和體育署，給球迷期望卻帶來失望的惡性循環。

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