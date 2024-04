籃球》花蓮強震釀嚴重災情 「魔獸」霍華德：請為台灣的安全祈福

霍華德。(資料照,記者陳志曲攝)





張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕台灣花蓮縣今天早上發生規模7.2強震,全國有感且後續餘震不斷,各地也出現災情。上季效力T1聯盟桃園雲豹的昔日NBA明星中鋒魔獸」霍華德(Dwight Howard)在個人社群網站PO文為台灣祈福。

霍華德今天在社群網站上X(推特)PO文並附上花蓮房屋傾斜的影片,他寫道:「讓我們此刻為台灣每個人的安全祈福,我無法想像那些家庭和受災戶正在經歷的恐懼和痛苦,但我想鼓勵每個人都要堅強,這種毀滅性的災難發生時是無預警的,因此我們需要互相幫助,共同度過難關,台灣,我們與你同在,請大家一起祈禱,並向所有在地震中失去親人和受災戶致上最深切的慰問,這完全不能視而不見,因為我愛台灣。」

請繼續往下閱讀...

霍華德上季效力T1聯盟桃園雲豹,成為台灣籃壇史上最大咖洋將,掀起「魔獸旋風」,他一共出賽20場,場均貢獻23.2分、16.2籃板、5助攻,投籃命中率50%。

Let’s take a moment to pray for the safety of everyone in Taiwan I can’t even imagine the fear and pain the families and people experiencing this disaster is going through but I want to encourage everyone to stay strong ! It is devastating to have a disaster of this… https://t.co/4MJcDRB0Bf