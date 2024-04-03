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籃球》花蓮強震釀嚴重災情 「魔獸」霍華德：請為台灣的安全祈福

2024/04/03 16:06

霍華德。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣花蓮縣今天早上發生規模7.2強震，全國有感且後續餘震不斷，各地也出現災情。上季效力T1聯盟桃園雲豹的昔日NBA明星中鋒魔獸」霍華德（Dwight Howard）在個人社群網站PO文為台灣祈福。

霍華德今天在社群網站上X（推特）PO文並附上花蓮房屋傾斜的影片，他寫道：「讓我們此刻為台灣每個人的安全祈福，我無法想像那些家庭和受災戶正在經歷的恐懼和痛苦，但我想鼓勵每個人都要堅強，這種毀滅性的災難發生時是無預警的，因此我們需要互相幫助，共同度過難關，台灣，我們與你同在，請大家一起祈禱，並向所有在地震中失去親人和受災戶致上最深切的慰問，這完全不能視而不見，因為我愛台灣。」

霍華德上季效力T1聯盟桃園雲豹，成為台灣籃壇史上最大咖洋將，掀起「魔獸旋風」，他一共出賽20場，場均貢獻23.2分、16.2籃板、5助攻，投籃命中率50%。

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