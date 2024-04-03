中職》李晧禎、南珉貞和李雅英練舞到凌晨3點 地震嚇很大

富邦悍將今天進行主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels25人全員到齊，韓國成員李晧禎、南珉貞，李雅英。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將今天進行主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels25人全員到齊，新加入的韓國成員李晧禎、南珉貞，李雅英更練舞到凌晨3點，雖然被清晨的地震嚇壞了，仍要打起精神要為球隊和球迷全力應援。

李晧禎、南珉貞，李雅英都表示，對於首度在台灣應援非常期待，韓國的應援完全是由團長掌握氣氛，台灣則是音樂一下就要有精采的演出，為了處女秀有最好的表現，一直練習開場舞蹈和比賽中的應援動作到凌晨3點。

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南珉貞表示，因為練舞到太晚，其實她徹夜未眠，地震發生時嚇壞了，在韓國從未遇過這麼大的地震，趕快叫醒室友李晧禎，兩人一直說怎麼辦、怎麼辦，沒多久李雅英就打電話來說：「我好害怕，可以去你們房間嗎？」3個人就在一起互相打氣說沒關係、不會有事的。

李晧禎、南珉貞，李雅英表示，雖然她們所在的附近沒有什麼災情，聽說花蓮很嚴重，希望不要再有災情，也希望能盡自己的一份力幫助大家。

富邦悍將今天進行主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels25人全員到齊，韓國成員李晧禎、南珉貞，李雅英。（記者陳志曲攝）

富邦悍將今天進行主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels25人全員到齊，韓國成員李晧禎、南珉貞，李雅英。（記者陳志曲攝）

富邦悍將今天進行主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels25人全員到齊，韓國成員李晧禎、南珉貞，李雅英。（記者陳志曲攝）

富邦悍將今天進行主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels25人全員到齊。（記者陳志曲攝）

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