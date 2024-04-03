中職》橫跨35年的「元年鷹雄」 將齊聚台鋼雄鷹開幕戰

台鋼總教練洪一中展示台鋼主場首戰比賽用球。（記者林正堃攝）





〔記者林宥辰／台北報導〕中職新軍台鋼雄鷹今天客場出戰中信兄弟，是球隊隊史一軍首戰，而4月5日，台鋼雄鷹則要回高雄澄清湖主場，迎接球隊首場主場賽事。

台鋼雄鷹球團表示，今年中華職棒正式迎接回到六隊的規模，而2024年4月5日，是台鋼雄鷹元年在高雄澄清湖主場開幕戰的重要日子。35年前，中華職棒開打，職棒元年開幕日，進行了兄弟對統一、味全對三商兩場比賽，總計吸引了超過2萬名觀眾（14,350人+5,783人），正式掀起了台灣的職棒熱潮。

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職棒元年開幕日對許多老球迷而言仍然記憶猶新，而當天出賽的選手，仍有許多人在中華職棒打拼。這包括了4位參與台鋼雄鷹元年建軍，貢獻良多的教練以及球探，他們同時也曾經在35年前的職棒元年開幕日出賽，35年來歷經選手、教練等角色，堅守崗位，貢獻所學。

在這個創隊歷程中特別的日子，台鋼雄鷹球團特別於開幕戰邀請他們齊聚現場，向他們致敬，並接受現場球迷的掌聲以及喝采。

同時在4月5日的開幕戰當天，球團也特別設計了具一款有特殊紀念意義的雄鷹元年紀念球做為首場賽事的比賽用球。

台鋼雄鷹在4月5日的主場開幕戰，特別設計了具一款有特殊紀念意義的雄鷹元年紀念球做為首場賽事的比賽用球。（台鋼提供）

開幕日的特別嘉賓介紹 :

（1）台鋼雄鷹一軍總教練洪一中-

職棒元年開幕戰兄弟象隊第三棒、捕手（4打數1安打、1分打點、三壘安打）

（2）台鋼雄鷹二軍總教練林振賢-（4打數2安打）

職棒元年開幕日三商虎隊先發第六棒、中外野手

（3）台鋼雄鷹球探長杜福明-

職棒元年開幕戰統一獅隊先發投手，同時也以6.1局1失分，成為中華職棒史上第一位勝利投手，名留史上。

（4）台鋼雄鷹客座捕手教練林百亨-

職棒元年開幕戰兄弟象隊第七棒、一壘手（2打數0安打）

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