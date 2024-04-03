中職》葉總想起921的恐懼 「一開始以為是鬧鬼」

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）



〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍鋼龍先前落枕，由於脖子神經壓迫的關係，沒有趕上開季，總教練葉君璋今天指出，估計還要再跳過一輪（輪值），明天將推派林子昱先發。

台灣今早發生規模7.2的地震，不少教練和球員都嚇一跳，葉總回憶921大地震時，他正好在台中比賽，「那天真的很有印象，燈一直閃，床一直晃，一開始以為鬧鬼，後來才有人來喊，『前輩！地震啦！』」

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921震完後，牆壁也開始滲水進來，葉總說，當時他住在6樓，衝下1樓花不到20秒，「沒想到這麼嚴重，在樓下時有餘震，房子就在眼前晃動起來，抱著車子穩住身子。」

葉總說，那一天後來在巴士上睡覺，直到隔天早上才敢上樓拿行李。今早發生的地震，葉總也直言很大，但921那次是真的很有印象。

樂天桃猿總教練古久保健二也有看到災情傳出，在心中為他們祈福，而在日職時期，他也曾多次遇過大地震。

古久保效力大阪近鐵猛牛時期，1995年發生阪神大地震，古久保很清楚記得時間是早上5點40幾分，「晃很大，一次就晃很大，大阪已經是相對較少地震的地方，一開始沒有太在意，繼續睡，之後起來才發現很嚴重，高速公路都翻掉，災區像是有戰車經過。」

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