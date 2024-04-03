晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》強震來襲家中出現「災損」 洪總想起921大地震

2024/04/03 18:34

台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天早上花蓮近海發生規模7.2地震，全台居民都很有感，當然，也包括台鋼雄鷹總教練洪一中，今天隊史首戰賽前，洪總睜大眼睛說道，「我看這個震度不輸921大地震喔！」

洪總說，今天一大早他在家泡茶，忽然看到電視新聞警示地震即將到來，沒想到下一秒就真的來了，「一般地震左右晃還好，表示規模還不大，但上下晃就很大了，今天就是這樣，很像921大地震，前後晃了30秒有喔，我家住8樓，感覺很晃。」

強震突然來襲，洪總處變不驚，家人也都平安無事，但有個損失讓他有些心疼，「就是掛在我們家的那些馬克杯，大部分都摔破了，少說也要好幾千塊，大部分都是我女兒的，她有在蒐藏馬克杯。」

今天是台鋼隊史首戰，原本洪總還擔心比賽因強震打不成，後來跟球隊管理確認才放心，他強調選手可能會緊張，但他是平常心面對。

回顧921大地震，洪總表示，當時他剛打完亞錦賽回到台灣高雄家中，由於住19樓，強震一來真的驚慌失措，當場嚇到腿軟，印象十分深刻。

還有一次地震也令洪總記憶猶新，「2010年我在La new當球探，有一次坐高鐵北上看選手，開到一半遇到地震，只能出車廂沿著軌道走，再換搭其他交通工具，到球場都已經第9局了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。