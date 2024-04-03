中職》強震來襲家中出現「災損」 洪總想起921大地震

台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天早上花蓮近海發生規模7.2地震，全台居民都很有感，當然，也包括台鋼雄鷹總教練洪一中，今天隊史首戰賽前，洪總睜大眼睛說道，「我看這個震度不輸921大地震喔！」

洪總說，今天一大早他在家泡茶，忽然看到電視新聞警示地震即將到來，沒想到下一秒就真的來了，「一般地震左右晃還好，表示規模還不大，但上下晃就很大了，今天就是這樣，很像921大地震，前後晃了30秒有喔，我家住8樓，感覺很晃。」

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強震突然來襲，洪總處變不驚，家人也都平安無事，但有個損失讓他有些心疼，「就是掛在我們家的那些馬克杯，大部分都摔破了，少說也要好幾千塊，大部分都是我女兒的，她有在蒐藏馬克杯。」

今天是台鋼隊史首戰，原本洪總還擔心比賽因強震打不成，後來跟球隊管理確認才放心，他強調選手可能會緊張，但他是平常心面對。

回顧921大地震，洪總表示，當時他剛打完亞錦賽回到台灣高雄家中，由於住19樓，強震一來真的驚慌失措，當場嚇到腿軟，印象十分深刻。

還有一次地震也令洪總記憶猶新，「2010年我在La new當球探，有一次坐高鐵北上看選手，開到一半遇到地震，只能出車廂沿著軌道走，再換搭其他交通工具，到球場都已經第9局了。」

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