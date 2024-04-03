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日職》這一勝等了556天！大野雄大傷癒復出繳5局好投 中日賞巨人三連敗

2024/04/03 20:58

大野雄大（中）收下本季首勝，這也是他睽違556天後再度拿下勝投。（取自中日龍官方推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍今天在主場迎戰讀賣巨人，當家35歲王牌左投大野雄大傷癒復出，繳出5局失1分的好投，中日狂掃10安，村松開人敲出帶有致勝2分打點的安打，細川成也連續兩場開轟，中日終場以5：2贏球，大野收下本季首勝，這也是他睽違556天後再度拿下勝投。

身為2010年第一指名加入中日龍的大野雄大，以耐投和剛猛速球著稱，加入球團12年來有8度達成年度規定投球局數，近年防禦率都在2初頭。大野雄大在2020年縮水賽季繳出11勝6敗、防禦率1.82成績，先發20場有10場完投（含6場完封），勇奪日職投手最高榮譽的澤村賞。大野雄大去年只先發1場，4月動左手肘軟骨去除手術，球季提前報銷。

大野雄大今天迎來傷癒復出後的首度登板，展現十足壓制力，前三局9上9下，連續解決10名打者，雖然在第4局掉1分，但5局上順利化解得點圈危機，今天先發5局用66球，被敲4安失1分，另有4次三振。

中日龍靠著游擊手村松開人2局下2分打點的右外野安打先馳得點，三好大倫4局下也補上一支2分打點的左外野安打，儘管巨人在8局上追回1分，但細川成也下個半局就夯出中外野春砲，連續兩場開轟，中日終場以5：2擊敗巨人，收下2連勝，巨人則是苦吞3連敗，與阪神在央聯敬陪末座。

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