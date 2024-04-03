全中運韻律體操》強震虛驚一場！台南市復興國中勇奪團體全能金牌

台南市復興國中勇奪團體全能金牌。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕今早突如其來的強震，台北體育館緊急疏散參賽選手，所幸虛驚一場！ 台南市復興國中張淮均、楊芷甯、張喻婷、張喻涵、薛愷繗5位同學未受影響，恢復比賽後展現絕佳合作默契，在113年台北市全國中等學校運動會韻律體操賽擊敗其他3所參賽隊伍，合力贏得校史第一面全中運韻律體操團體全能金牌。

團體全能賽每隊至少5人同時上場，本屆國女組雖有17隊參與成隊競賽，但僅台南市復興國中、後甲國中、桃園市龍潭國中、高雄市中正高中國中部共4校角逐，選手們上午7點50分抵達場館，正準備暖身練習卻遭遇地震，天搖地動大會趕緊安排選手、教練至場外空曠處，待恢復供電、確認場館安全無虞，9點才再度開放選手入場，比賽也順延1小時，直到11點才開始。

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團體全能競賽進行「5環」、「10棒」兩個項目。上場的5名選手必須依序持「環」、「2支棒」在2分30秒內展現相同難度的動作，不但得旋轉、平衡、跳躍等，還要協作、交換彼此手具，考驗5人臨場合作應對默契，最後復興國中在「5環」獲23.050、「10棒」拿到19.167，總分42.217超越第2名龍潭國中的40.050 。

由於張喻婷比賽時掉手具頗為自責，聽到大會宣布奪金時，才壓力釋放甚至放聲大哭宣洩情緒，「努力太多、太多，終於有所回報，一切都值得。」

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