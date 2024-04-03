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中職》「台鋼大王」王柏融關鍵安！ 台鋼隊史首戰在大巨蛋奪勝

2024/04/03 21:47

台鋼隊史首戰在大巨蛋奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹隊史首戰就在客場出戰中信兄弟，面對全場超過1.8萬象迷，台鋼將士用命，在江承諺6局好投、王柏融超前分安打帶動下，終場4:1贏球，隊史首戰就在大巨蛋奪勝。

江承諺。（記者林正堃攝）

兄弟先發德保拉、台鋼雄鷹先發江承諺左投對決，前5局投手戰。6局上，台鋼陳文杰敲安後盜壘，杜家明該半局的適時安打，幫助台鋼先馳得點，也是台鋼隊史首打點。

杜家明。（記者林正堃攝）

6局下，中信兄弟江坤宇靠曾子祐游擊失誤上壘，岳政華犧牲觸擊，王威晨接著敲安追平比分。

台鋼7上又有攻勢，面對兄弟王凱程，郭永維、曾子祐連續安打，2出局後，王柏融披上台鋼球衣後的首安出爐，帶有超前分打點。

7局下，台鋼換上許峻暘，保送首位打者詹子賢，雖然曾頌恩擊出雙殺打，但許峻暘接著保送代打周思齊、被高宇杰擊出二壘打後退場，接手的賴鴻誠故意保送江坤宇，形成滿壘，最後驚險讓岳政華擊出滾地球出局。

8局上，兄弟推出李振昌後援，被杜家明敲安後，接著上場的葉保弟又擊出二壘安打，葉保弟生涯首安、首打點出爐，郭永維接著敲安，台鋼單局2分。

9局下，兄弟最後反攻，台鋼後援洋投雷公保送首位打者詹子賢，三振曾頌恩後，王政順左外野方向飛球形成界外球維持原判，後續三振出局，代打許基宏保送，下一棒江坤宇滾地球，比賽結束。

德保拉。（記者林正堃攝）

曾子祐。（記者林正堃攝）

王柏融敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

王柏融敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

葉保弟。（記者林正堃攝）

台鋼隊史首戰在大巨蛋奪勝。（記者林正堃攝）

王柏融和洪一中擊掌慶祝。（記者林正堃攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中本季首勝到手。（記者林正堃攝）

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