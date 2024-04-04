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中職》書法一寫30餘年 洪瑞河送洪一中這4個字

2024/04/04 06:52

對於即將達成千勝里程碑的昔日兄弟元老球員洪一中，洪瑞河送上「上善若水」四字予以祝福。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「30幾年前開始寫書法，差不多有了職棒後，我就開始寫。」從40代寫到現在70代，洪瑞河如今一週仍有5、6天、1天花上2、3小時在練字，一開口就是說不完的格言諺語，對於即將達成千勝里程碑的昔日兄弟元老球員洪一中，他則送上「上善若水」四字予以祝福。

洪瑞河的頭髮已花白，自曝從兩年前發生第3次心肌梗塞後，已不再從事劇烈性的棒球運動，而是一天走個6、7千步，他說：「一轉眼，我們球隊都賣掉11年了，那天周思齊有來找我，我還跟他說10年，他說是11年，我只記個大概，還是選手記得比較清楚。」

兄弟象在2013年10月19日宣布轉賣，一晃眼11年過去，如今周思齊不但決定今年球季結束後要引退，還希望在台北大巨蛋舉行。洪瑞河肯定周思齊是個好球員、很規矩，私生活也很檢點，「現在也蓋大巨蛋出來，大家好好把握珍惜，絕對不能再有什麼不好的事出現，一路走來大家都辛苦了。」

對於即將達成千勝里程碑的昔日兄弟元老球員洪一中，洪瑞河送上「上善若水」四字予以祝福。（記者林正堃攝）

對於雖無緣在兄弟執教，但始終惦念兄弟情的洪一中，洪瑞河則認為，其實人各有志，每個人轉換跑道會更好也不一定，「人生就是這樣，路不通時要轉彎、心不快時要看淡，因為路不通時不轉彎就走不過去，心不快樂時就凡事看淡。」

洪瑞河從隨身背包裡拿出他親手寫的字，都護貝好做成書籤，「上面寫的都是我喜歡的話，我這方面的書有2、30本，都是格言諺語，也都是前人的智慧，寫下來跟大家分享，也會送給別人。」

「有句話我很喜歡，『人生若水，走過才知深淺』，這句話我寫了不下十幾次。」洪瑞河認為人生一定要自己經歷過才知道，「就像在職棒的洪一中也是一樣，他也是從兄弟，後來去LAMIGO，現在去台鋼，他一路走來，我相信他一定也有很多感觸。」

問洪瑞河在這麼多佳句中，會選哪句話送給洪一中，他仔細挑選了後，「我找這句話送他，上善若水，是老子講的一句話，最善良的人就有如水的品德一般，就可以像水一般到處都在、為人所接受。」

對於即將達成千勝里程碑的昔日兄弟元老球員洪一中，洪瑞河送上「上善若水」四字予以祝福。（記者林正堃攝）

對於即將達成千勝里程碑的昔日兄弟元老球員洪一中，洪瑞河送上「上善若水」四字予以祝福。（記者林正堃攝）

對於即將達成千勝里程碑的昔日兄弟元老球員洪一中，洪瑞河送上「上善若水」四字予以祝福。（記者林正堃攝）

對於即將達成千勝里程碑的昔日兄弟元老球員洪一中，洪瑞河送上「上善若水」四字予以祝福。（記者林正堃攝）

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