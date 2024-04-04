中職》森下正夫影響洪總甚深又帶兄弟拿金冠軍 洪瑞河親揭為何當年未留人

前兄弟象領隊洪瑞河。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職最多勝教頭洪一中曾多次表示受昔日兄弟象教頭森下正夫的影響甚深，而前兄弟象領隊洪瑞河在這次接受本報《洪總千勝里程碑》系列專題訪問時，也聊到當年森下有多嚴格，並透露在他帶出金冠軍後為何未留人的關鍵，就跟他的個性有關。

兄弟隊史首任總教練由「教官」曾紀恩出任，只是元年打完戰績在4隊敬陪末座，隔年開打又寫下7連敗，球團找來森下擔任副總教練，且讓他在職棒3年接下兵符。洪瑞河透露，當年是透過中日龍介紹找來森下，後來森下又把山根俊英帶過來。

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洪瑞河回憶當年，「森下是凶，我們私底下會聊，他都說，哪個人在偷雞摸狗，我都知道，我的背後都有長眼睛。」而那些森下認為偷雞摸狗的球員，洪瑞河說，在季後檢討的時候，他都會提出來要那些人走，「因為有新的人要進來，必須要淘汰一些舊的，讓他有些選擇。」

在森下的嚴格帶兵下，兄弟在1992年連拿上、下半季冠軍，不但依當時賽制直接取得總冠軍，並在「金冠軍挑戰賽」打敗其他3隊組成的聯軍，他也成為中職史上僅見的金冠軍教頭。

只是在該年球季結束後，兄弟卻沒有留住森下，洪瑞河透露，「他的個性非常地爆，有時候性子一起來，真的會失控，我們就想說這樣也不行，後來才讓他走，由山根（俊英）接手，也成就隊史第1個3連霸。」其實森下平時也試著修身養性，洪瑞河去當時他住的兄弟飯店房間時，就曾看到他在抄寫心經，只是在場上仍止不住火爆性格。

森下當年就看出洪一中是兄弟隊中最適合當總教練的人，而洪瑞河跟他大哥洪騰勝當然也知才惜才，「我們時常會找洪一中過來談，雖然領隊是我在當，但我大哥也在打球，也會給他一些意見和鼓勵。」

洪瑞河又說，「洪一中是有領導的特質，捕手因為能夠指揮整個球賽，非常重要，不但能夠洞析打者的習性，還要做一些暗號，當一個好捕手，就要有這種能耐，我早就知道他有這個能力。」儘管洪一中最終無緣在兄弟當教練，洪瑞河認為這就是每個人的緣分，「在這個隊的緣份盡了，就換個隊、轉個彎，也不是壞事，總歸一句話，就是要努力，走出自己的路。」

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