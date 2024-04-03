晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林安可開轟、4打點 統一開季2連勝富邦

2024/04/03 22:14

統一獅林安可敲出三分全壘打，回休息區跳起知名動漫主題曲舞蹈。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅林安可打下4分打點，包括1發3分砲，邱智呈演出猛打賞，前3局就攻下11分，11:4輕取富邦悍將，統一開季2連勝，富邦2連敗。

統一週日在主場開幕戰選迎戰富邦，第1局就打了1輪、攻下4分，9:0大勝，今天做新莊球場，火力更凶猛，第1局邱智呈、陳傑憲、陳鏞基、林安可和陳重廷連續安打攻下3分，2出局後黃勇傳、林靖凱安打再得2分，5:0領先。

統一獅邱智呈猛打賞。（記者陳志曲攝）

第2局統一陳傑憲、陳鏞基安打，林安可轟出3分砲，統一本季首轟，將比數拉開到3:0，也把富邦先發投手陳仕朋轟下場，陳仕朋投1.1局被擊出10支安打失8分，平生涯先發最短局數和最多失分紀錄。

2局下富邦展開反攻，申皓瑋、蔣智賢、戴培峰安打和孔念恩高飛犧牲打扳回2分。3局上統一攻勢持續，黃勇傳、邱智呈、陳傑憲和何恆佑安打拿下3分，比數擴大到11:2。

第5局王正棠擊出富邦本季首轟的陽春砲，第9局選到2次四壞球後，陳真安打扳回1分。

統一勝騎士先發5局就用了102球，被擊出7支安打失3分，在隊友火力支援下拿下勝投，生涯初登板的辛俊昇中繼2局無失分，被擊出1支安打，投出2次三振。

統一獅林安可敲出三分全壘打，回休息區跳起知名動漫主題曲舞蹈。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲猛打賞。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手勝騎士。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

富邦悍將王正棠開轟。（記者陳志曲攝）

統一獅辛俊昇接替投球。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。