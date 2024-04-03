中職》林安可開轟、4打點 統一開季2連勝富邦

統一獅林安可敲出三分全壘打，回休息區跳起知名動漫主題曲舞蹈。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅林安可打下4分打點，包括1發3分砲，邱智呈演出猛打賞，前3局就攻下11分，11:4輕取富邦悍將，統一開季2連勝，富邦2連敗。

統一週日在主場開幕戰選迎戰富邦，第1局就打了1輪、攻下4分，9:0大勝，今天做新莊球場，火力更凶猛，第1局邱智呈、陳傑憲、陳鏞基、林安可和陳重廷連續安打攻下3分，2出局後黃勇傳、林靖凱安打再得2分，5:0領先。

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統一獅邱智呈猛打賞。（記者陳志曲攝）

第2局統一陳傑憲、陳鏞基安打，林安可轟出3分砲，統一本季首轟，將比數拉開到3:0，也把富邦先發投手陳仕朋轟下場，陳仕朋投1.1局被擊出10支安打失8分，平生涯先發最短局數和最多失分紀錄。

2局下富邦展開反攻，申皓瑋、蔣智賢、戴培峰安打和孔念恩高飛犧牲打扳回2分。3局上統一攻勢持續，黃勇傳、邱智呈、陳傑憲和何恆佑安打拿下3分，比數擴大到11:2。

第5局王正棠擊出富邦本季首轟的陽春砲，第9局選到2次四壞球後，陳真安打扳回1分。

統一勝騎士先發5局就用了102球，被擊出7支安打失3分，在隊友火力支援下拿下勝投，生涯初登板的辛俊昇中繼2局無失分，被擊出1支安打，投出2次三振。

統一獅林安可敲出三分全壘打，回休息區跳起知名動漫主題曲舞蹈。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲猛打賞。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手勝騎士。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

富邦悍將王正棠開轟。（記者陳志曲攝）

統一獅辛俊昇接替投球。（記者陳志曲攝）

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