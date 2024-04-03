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舉重世界盃》重返國際賽！郭婞淳無緣獎牌 照樣收巴黎奧運門票

2024/04/03 22:15

郭婞淳。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今晚在泰國世界盃女子59公斤級A組賽事，以抓舉100公斤、挺舉130公斤，總和230公斤完成比賽，雖然無緣進帳獎牌，但可以確定取得巴黎奧運參賽門票。

30歲郭婞淳去年杭州亞運雖衛冕金牌失利，但仍抱回銅牌，只是再來就沒有出征國際賽，她目前以232公斤在奧運排名第5，也在10人參賽的安全名單中。

郭婞淳久未出賽，這次世界盃上場小試身手，也能刺探各國好手狀況，她抓舉開把98公斤，上場後也成功舉起，再來提升至100公斤也順利過關，只是最後一把挑戰102公斤卻無法順利舉起，最終以100公斤作收。

杭州亞運金牌北韓金日景先完成108公斤，奪抓舉金牌；杭州亞運銀牌中國羅詩芳在第三把才舉起108公斤，拿下銀牌。

無緣在抓舉搶下獎牌的郭婞淳，在挺舉從125公斤開始嘗試，並成功過關，第二把則是130公斤再度亮起3個白燈過關，在挺舉也躍居第2，考量已經完成參賽，她決定放棄第三把。

由於中國裴鑫依在第一把就先舉起130公斤，因此她收下挺舉銅牌，郭婞淳則屈居第4，不過郭婞淳雖然無緣在世界盃搶下獎牌，但還是確定能進軍巴黎奧運，也是她自倫敦、里約、東京後，生涯第4次站上五環殿堂，她也希望能持續找到和傷勢共存的方法，力拚在花都拚佳績。

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