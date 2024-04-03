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網球》武漢肺炎疫情停辦4年後 武漢女網賽10月7日重新開打

2024/04/03 22:32

武漢女網賽10月7日重新開打。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停辦長達4年之久的武漢女網公開賽，確定今年10月7日至13日，重新在當地光谷國際網球中心粉墨登場。

武漢公開賽是WTA千分大賽，該等級女子網壇目前年度僅10站，武漢今年壓軸登場，就排在9月25日至10月6日的北京中國公開賽之後，屆時將由世界排名前100的頂尖女子球員參戰，至少有7位為Top 10名將，整體規模僅次於四大滿貫及年終賽；加上10月2至13日的ATP千分上海男網大師賽，成為中國最頂級的三大職業網賽。

WTA董事長兼首席執行官西蒙（Steve Simon）表示，自2014年舉辦首屆武漢公開賽以來，已經誕生許多指標性的冠軍球星，包括美國老將大威廉絲（Venus Williams）、捷克好手科維托娃（Petra Kvitova）、白俄羅斯前球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）等，他期望今年賽事重新恢復，能夠締造歷史新篇章。

上屆武漢公開賽的舉辦時間為2019年，衛冕者莎巴蓮卡自2018年起完成女單二連霸；左手持拍的科維托娃則於2014、2016年兩度封后。

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