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T1》樂當孩子王！特攻隊長林韋翰、黃泓瀚化身一日幼兒園老師

2024/04/03 22:57

特攻隊長林韋翰（右起）和隊友黃泓瀚體驗一日幼兒園教師。（中信特攻提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕T1職籃聯盟新北中信特攻「特攻出任務」，安排「一日幼兒園教師」體驗活動，由育有一雙可愛子女的「爸爸球員」林韋翰，和非常喜歡小朋友的孩子王「大瀚」黃泓瀚，共同到新莊體育館旁的新北市新樂非營利幼兒園，化身一日幼兒園教師，讓樂當孩子王兩位球員留下難忘回憶。

首項任務是在校門口迎接小朋友上學，林韋翰日常生活都得早起載孩子上課，對特攻隊長來說稀鬆平常；緊接著「韋翰說、大瀚演」的繪本故事時間，平常也會給有孩子唸故事書的林韋翰，與號稱「戲劇系」的黃泓瀚一搭一唱，根據故事內容扮起繪本中的小鼴鼠、山羊、豬先生或是蒼蠅都非常生動活潑，不計形象的精彩演出，更逗得現場小朋友和老師都樂不可支。

除了一起讀繪本故事之外，兩位球星也和小朋友玩積木蓋房子，許多小妹妹都聚集在「大瀚哥哥」身邊，讓黃泓瀚直呼自己像是萬人迷，但在遊戲結束後，卻是林韋翰收到畫了大愛心的情書，充滿小朋友的純真可愛。

身為籃球員，林韋翰與黃泓翰也帶著小朋友們一起打籃球，除了基礎籃球技巧教學，沒忘記最重要的運動前暖身操，林韋翰更貼心抱起小朋友，讓他們飛高高灌籃；調皮的黃泓瀚則一直對小男生「蓋火鍋」，但小朋友們仍樂在其中，眾人玩得非常開心，相互約好下次一起看特攻比賽，更能體會籃球樂趣。

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