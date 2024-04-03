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中職》象迷大聲為他應援 陳文杰超感動「有點想哭」

2024/04/03 23:07

陳文杰。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕陳文杰去年底透過第2次擴編選秀，從中信兄弟轉戰台鋼雄鷹，宿命般的安排，今天台鋼隊史首戰中信兄弟，陳文杰就面對老東家亮相，扛先發2棒中外野手，不但敲安也跑出隊史首次盜壘成功和跑回第1分，表現亮眼。

在開賽前大巨蛋司儀唱名球員出場，陳文杰就獲得現場破萬名象迷熱烈掌聲，首局首打席他登場打擊，身為主場的兄弟竟奏起昔日陳文杰在黃衫軍的應援曲，象迷也為他大聲吶喊加油，無奈首打席吞K收場。

今天賽後陳文杰說，聽到象迷的應援聲，很感動，有點想哭，「也不知道怎麼講，太感動了！」

歷經前兩打席無功而返，6局上陳文杰率先打擊並敲安，隨後跑出隊史首盜，再靠杜家明適時安打，跑回隊史第1分，杜家明則貢獻隊史第1分打點，昔日黃衫兩兄弟面對老東家，手下毫不留情。陳文杰說，他知道跑出隊史首盜，但不知道跑回來的是隊史第1分，沒有想太多。

對戰老東家的賽前備戰心情，陳文杰說，原本隊史第1戰因下雨延賽，就變成第1場要對兄弟，滿興奮的，也有點緊張，對面球員都很熟悉，很多象迷也常看到，現在是對手，希望表現出最好的一面，「謝謝他們一直以來的支持，如果可以的話，兩邊都加油。」

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